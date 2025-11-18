Activista impulsa un cambio de estrategia electoral para frenar el avance de figuras con retórica antiisraelí

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de noviembre, 2025

Si los republicanos quieren obtener mejores resultados que los del 4 de noviembre, cuando los demócratas lograron victorias aplastantes en los ayuntamientos, las gobernaciones y el Congreso de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, el Partido Republicano debe empezar a actuar más como los demócratas, según un destacado activista conservador del registro de votantes.

“Hay que jugar el juego”, dijo Scott Presler a JNS. “Esto se trata de combatir el fuego con un maldito lanzallamas y usar todas las tácticas demócratas en su contra”.

Presler señaló el aumento de los esfuerzos para votar por correo entre los votantes amish como un ejemplo de “jugar con inteligencia, no con esfuerzo”. (Los amish tradicionalmente se casan los martes de noviembre, por lo que a menudo no pueden ir a votar).

“Hicimos llegar las papeletas de voto por correo a los amish para que votaran”, dijo. “Utilizamos las herramientas de los demócratas para que Donald Trump volviera a la presidencia”.

Presler, fundador de Early Vote Action, un movimiento de base para registrar votantes republicanos, afirmó que los judíos ortodoxos participan cada vez más en la política. En declaraciones a JNS, señaló que estos votantes representan una comunidad sin explotar para los republicanos.

“Tenemos que encontrarnos con la gente donde esté”, dijo. Aconsejó a los activistas republicanos que fueran a las sinagogas y tocaran puertas.

“Los demócratas les dicen a las comunidades minoritarias: ‘Los veo. Los escucho. Los reconozco’”, dijo Presler a JNS. “Eso es algo que podemos hacer mejor como Partido Republicano”.

Según Presler, el principio es el mismo para los nativos americanos en el estado de Washington, los amish en Pensilvania y Ohio, y los judíos ortodoxos en Lakewood, Nueva Jersey.

“Los republicanos tienen que presentarse”, dijo a JNS. “De lo contrario, no van a conseguir ni un voto”.

Presler habló con JNS desde la escuela secundaria Gig Harbor en el estado de Washington, donde participaba en un evento de registro de votantes y firma de peticiones.

Los judíos ortodoxos de Nueva Jersey respaldaron mayoritariamente al candidato republicano perdedor, Jack Ciattarelli, quien fue derrotado por la representante Mikie Sherrill (demócrata por Nueva Jersey) en la contienda por la gobernación. Si bien los votos ortodoxos no fueron decisivos para la victoria, la participación electoral demostró que la comunidad está dispuesta a movilizarse cuando sus intereses están en juego, según Presler.

“Realmente disfrutaron ser vistos, ser escuchados. Eso es lo que cualquier votante desea”, dijo.

Según la activista por el registro de votantes, la participación política debe convertirse en un hábito.

“Si quieren seguir disfrutando de las libertades que tienen, tienen que votar en todas y cada una de las elecciones”, dijo. “Se defienden votando y consiguiendo que todos sus conocidos participen en cada elección”.

"Actúa con responsabilidad en las elecciones"

Presler advirtió que la elección de Zohran Mamdani como próximo alcalde de la ciudad de Nueva York refleja un cambio político más amplio.

“Tenemos a un socialista, e incluso diría que alguien con valores profundamente antisemitas, que se postuló para alcalde”, dijo refiriéndose a Mamdani.

“Creo que el temor a que algunas de nuestras ciudades acojan a personas con una retórica y políticas peligrosas que podrían perjudicar a la comunidad judía los está inspirando a salir a votar”, dijo a JNS.

Atribuyó la victoria de Mamdani al “voto dividido”.

“Si no actuamos con responsabilidad en las elecciones, veremos una oleada de otros Zohran Mamdanis elegidos para cargos públicos”, dijo. “Incluso aquí mismo, en el estado de Washington”.

© JNS