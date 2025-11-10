Jared Kushner se reúne con Benjamín Netanyahu en Jerusalén

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de noviembre, 2025

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor en su primera Administración, mantuvo una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén el lunes por la tarde.

Una imagen distribuida por la Oficina del Primer Ministro israelí mostraba que el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer se unió por la parte israelí, mientras que Kushner estuvo acompañado por Aryeh Lightstone, un alto asesor del enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff.

Kushner aterrizó en Tel Aviv el domingo por la noche para una reunión no anunciada para discutir la implementación del acuerdo de paz de 20 puntos de Trump para la Franja de Gaza, según un informe de Reuters.

El domingo, la cadena pública israelí Kan News había informado de que Kushner tenía previsto visitar el Estado judío junto a Witkoff.

Los jueces del juicio por corrupción que se le sigue a Netanyahu aceptaron su petición de cancelar el testimonio del premier el lunes debido a "reuniones diplomáticas urgentes".

Jerusalén cree que Hamás está ralentizando deliberadamente la devolución del resto de rehenes fallecidos para evitar su desarme, previsto en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego de Trump con un despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza.

En su lugar, el grupo terrorista está ganando tiempo para reafirmar el control sobre el territorio del que se han retirado las FDI, de modo que tendrá mayor poder de negociación en las futuras conversaciones sobre la reconstrucción de Gaza, ha dicho Israel.

