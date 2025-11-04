Tulsi Gabbard visita de sorpresa el Centro de Coordinación Cívico-Militar en Israel para supervisar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Publicado por Agustina Blanco 3 de noviembre, 2025

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, realizó una visita inesperada al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) gestionado por su país, en medio de los esfuerzos de las fuerzas estadounidenses por planificar y ejecutar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Este centro representa "un ejemplo vivo de lo que puede suceder cuando las naciones se unen por intereses comunes, con el impacto potencial de una paz duradera que beneficia a las generaciones venideras", declaró Gabbard a Fox News sobre el CMCC.

El CMCC tiene como objetivo respaldar las iniciativas de estabilización en Gaza y coordinar la ayuda humanitaria y de seguridad, en el marco del plan de paz integral impulsado por la Administración Trump.

"Por primera vez en una generación, hay una auténtica sensación de esperanza y optimismo, no solo en Israel, sino en todo Oriente Medio", agregó Gabbard. "Eso se debe al liderazgo del presidente Trump y al trabajo preliminar que realizó con su histórico acuerdo de paz".

Coordinación multinacional



El intercambio de inteligencia y la colaboración operativa fueron esenciales para el éxito del alto el fuego, lo que motivó la presencia de Gabbard en Israel para supervisar directamente las actividades. La directora reveló que, en la actualidad, 16 países y 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) colaboran estrechamente en esta fuerza multinacional civil y militar, con el fin de promover la estabilidad en Gaza e inaugurar un nuevo capítulo en la región de Oriente Medio.

En esa línea, la secretaria, señaló: "El pueblo estadounidense debe saber que la presencia de Estados Unidos en el CMCC se trata de liderazgo, coordinación y servicio".

Aproximadamente 200 militares estadounidenses están desplegados en el terreno para el CMCC, aunque no ingresarán a la Franja de Gaza. En su lugar, una coalición de fuerzas de naciones árabes proporcionará personal de estabilización para apoyar la implementación del plan de paz gubernamental.