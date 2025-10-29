Se reanuda la tregua en Gaza tras el ataque de Hamás y las represalias israelíes, según las Fuerzas de Defensa de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de octubre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reafirmaron el miércoles por la mañana su compromiso con el alto al fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, que había peligrado después de que un ataque mortal de Hamás contra fuerzas israelíes el día anterior provocara una represalia militar.

"Tras una serie de significativos ataques contra decenas de objetivos terroristas, las FDI han comenzado a aplicar de nuevo el acuerdo después de que fuera violado por la organización terrorista Hamás", dijo el Ejército.

Como parte de las represalias, las FDI dijeron que habían atacado a más de 30 comandantes de alto rango de diversos grupos terroristas que operan en Gaza.

"Las FDI seguirán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo", añadió el comunicado.

El sargento mayor (res.) de las FDI Yona Efraim Feldbaum fue asesinado en el sur de Gaza el martes. Según la Radio del Ejército de Israel, murió cuando el fuego enemigo alcanzó su excavadora durante operaciones en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, que permanece bajo el control de las FDI en virtud de los términos del alto el fuego.

Minutos después del tiroteo inicial, misiles antitanque fueron disparados contra un vehículo blindado israelí, aunque no se informó de más víctimas.

La Oficina del Primer Ministro anunció el martes por la noche que, tras una reunión informativa sobre seguridad, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había ordenado a las FDI "ejecutar ataques contundentes en la Franja de Gaza".

El presidente Donald Trump, en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One el miércoles, expresó su apoyo a la respuesta de Netanyahu.

"Mataron a un soldado israelí, así que los israelíes devolvieron el golpe, y deberían devolver el golpe. Cuando eso ocurre, deberían devolver el golpe", dijo Trump. El presidente subrayó que la "escaramuza" no había puesto en peligro el alto el fuego.

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que "docenas de comandantes de Hamás fueron eliminados en una poderosa operación de las FDI desde ayer, en respuesta al ataque contra soldados israelíes y la flagrante violación del acuerdo."

Según el ministro de Defensa, "no hay ni habrá inmunidad para nadie de la cúpula de la organización terrorista, ni para los que llevan traje ni para los que se esconden en los túneles".

"A quien levante la mano contra los soldados de la FDI, le será cortada", añadió Katz. "Las FDI han recibido instrucciones de actuar con contundencia contra cualquier objetivo de Hamás, y así será en el futuro. Quien ataque a soldados de las FDI y viole los acuerdos pagará un alto precio".

© JNS