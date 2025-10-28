La Autoridad Palestina, sorprendida ocultando pagos a terroristas pese a sus pretensiones de reforma

Publicado por David Isaac 28 de octubre, 2025

La Autoridad Palestina no sólo sigue efectuando pagos a las familias de los terroristas como parte de su programa de "pago por asesinato", sino que intenta ocultar ese hecho, informó el 26 de octubre un grupo israelí de investigación de medios de comunicación.

Después de que numerosos países, encabezados por Francia, reconocieran la condición de Estado palestino en septiembre, el presidente de la AP, Mahmud Abbas, anunció el 1 de septiembre en declaraciones virtuales ante la Asamblea General de la ONU que la AP ponía fin a lo que denomina su "Fondo de los Mártires" como parte de un "programa de reforma integral".

El fondo es un programa a través del cual los terroristas son recompensados con estipendios por llevar a cabo ataques contra israelíes. Los pagos suelen ir a las familias de los terroristas.

Sin embargo, "Este mes intentaron ocultar que se había pagado", dijo a JNS Itamar Marcus, fundador y director de Palestinian Media Watch.

La P.A. suele realizar estos pagos uno o dos días después de pagar a sus empleados regulares, según Marcus. Esta vez hubo un retraso de dos semanas, lo que provocó un malestar inusual, incluyendo manifestaciones y amenazas contra la propia P.A., añadió.

La PMW descubrió la treta de la P.A. gracias a su amplio monitoreo de las publicaciones palestinas en las redes sociales.

Las familias expresaron su enfado porque el dinero no les estaba esperando como de costumbre en su oficina de correos local. Los fondos de la P.A. entregados a través de la oficina de correos son únicamente pagos del Fondo de los Mártires, según Marcus.

Es especialmente significativo que la AP se arriesgue a la ira del público mientras lucha por recuperar popularidad frente a Hamás, que se ha hecho tremendamente popular entre los palestinos tras el éxito de su masacre del 7 de octubre de 2023, señaló. "La AP ha estado tratando de restablecer el favor entre los palestinos. Pagar sueldos a los terroristas es una de sus principales estrategias para lograrlo."

Sin embargo, un miembro de la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos finalmente hizo saber a las familias que los pagos les estarían esperando, aunque no se daría un anuncio oficial, dijo Marcus.

"Eso es fundamental. La fiscalía nunca lo anunció oficialmente. No quería que la comunidad internacional lo supiera", añadió, señalando que los europeos habían felicitado a la AP por detener el programa.

"Que la P.A. estuviera dispuesta a arriesgarse a la ira de la población muestra hasta dónde está dispuesta a llegar para ocultar estos pagos a la comunidad internacional", dijo.

El truco podría funcionar, al menos con los europeos.

"Los europeos están definitivamente desesperados por mirar hacia otro lado y encontrar todas las excusas quepuedan para apoyar a la AP,", dijo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, por ejemplo, sacó mucho partido de una carta que recibió de Abás en junio, en la que el presidente del P.A. declaraba que estaba "revocando la ley sobre los pagos a las familias de presos y mártires".

Macron publicó íntegra la carta de cinco páginas en su cuenta X, calificándola de "carta de esperanza, coraje y claridad". El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, traza un rumbo hacia un horizonte de paz."

Significativamente, la carta de Abbas nunca fue mencionada en Al-Hayat Al-Jadida, el periódico oficial de la AP, según PMW. Los elogios del presidente francés normalmente serían ampliamente publicitados, pero el P.A. los mantuvo deliberadamente en silencio, Marcus dijo a JNS.

(Los pagos a los prisioneros gozan de un 91% de apoyo entre el público árabe en las zonas controladas por la P.A., según una encuesta de 2017).

Una semana antes de que Abbas enviara la carta a Macron, fue citado en Al-Hayat Al-Jadida aplaudiendo el ataque de Hamás del 7 de octubre, elogiándolo por sacudir "los cimientos de la entidad israelí."

La única advertencia de Abbas: "Por importantes que hayan sido los objetivos que Hamás intentó alcanzar con este ataque, no es comparable al daño y las pérdidas en la Franja de Gaza".

"Abbas está literalmente alabando estos objetivos como objetivos importantes. Y entonces, una semana después, llega Macron y anuncia que Abbas canceló el pago por muerte", dijo Marcus.

Citando un editorial del Wall Street Journal del 4 de septiembre sobre la carta y la reacción de Macron a la misma, Marcus añadió: "Es como si el presidente de Francia le dijera al señor Abbas: Miénteme. Ahora el señor Macron puede fingir ante el mundo que está haciendo algo por la paz".

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, tras conocer el informe de PMW, refutó la idea de que la APA se hubiera reformado. Durante una conferencia de prensa con el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, en Budapest el lunes, Sa'ar dijo: "Contrariamente a las promesas de la AP en inglés, continúan con su política de pagar por matar. Pagar sueldos a terroristas y a sus familias por asesinar a judíos e israelíes ha sido ley palestina desde 2004 y hasta el día de hoy."

"La P.A. recompensa a los terroristas palestinos -incluido Hamás- con sangre judía en sus manos: los que están en la cárcel y los liberados por ejemploe en el último acuerdo", añadió.

"La P.A. nunca dejó de pagar por matar. Sólo cambiaron el método. Los terroristas están cobrando sus pagos de la oficina de correos palestina. Y la P.A. está haciendo ahora pagos adicionales a los malvados terroristas liberados como parte del acuerdo", dijo Sa'ar.

Aunque Hungría mostró claridad moral en lo que respecta a la P.A., no puede decirse lo mismo de la Unión Europea, dijo Sa'ar. "En lugar de pedir cuentas a la P.A., la Unión Europea la encubre".

Este no es el primer intento de la P.A. de engañar a las naciones occidentales. El 10 de febrero, la P.A. anunció que estaba reestructurando su sistema de asignación de pagos.

Esto, también, fue ampliamente aprovechado como prueba de que la P.A. estaba poniendo fin al pago por muerte. Sin embargo, la P.A. ha desembolsado pagos por terror mensualmente desde ese anuncio, sin pausa.

Del mismo modo, en 2014, cuando el programa se sometió por primera vez al escrutinio público y la P.A. sintió que su fuente de financiación global estaba amenazada, declaró que cerraba su Ministerio de Prisiones y dejaría de pagar los salarios de los terroristas.

Lo que hizo el P.A. fue sustituir el Ministerio de Prisiones por la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos, que funcionaba con el mismo personal y los mismos edificios, llevando a cabo sus actividades con normalidad, según Marcus.

El sistema de recompensas a terroristas de la A.P. es sólo un síntoma del problema, continuó. Abbas envió a Rawhi Fattouh, jefe del Consejo Nacional Palestino, y a Raed Abu al-Hummus, jefe de la Comisión Palestina de Detenidos, a Egipto para saludar a los presos liberados como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, señaló.

Entregaron un mensaje a los prisioneros, refiriéndose a ellos, en palabras de Abbas, como "benditos héroes valientes".

"Los terroristas son los superhéroes de la Autoridad Palestina. Y eso es lo que le dicen a su pueblo. Y enviar a Rawhi Fattouh y a Raed Abu al-Hummus a Egipto nos dice que no hay ningún cambio en el enfoque fundamental de la Autoridad Palestina hacia el terrorismo", afirmó Marcus.

© JNS