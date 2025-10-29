Trump asegura que la tregua en Gaza no corre riesgo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de octubre, 2025

A bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump afirmó este martes que “nada” pondrá en riesgo el alto el fuego en Gaza, aunque advirtió que Israel tiene derecho a responder en caso de ataques contra sus tropas.

“Mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron, y deben responder”, dijo el mandatario a periodistas durante el vuelo presidencial, en referencia a los incidentes ocurridos en el sur de la Franja, donde un soldado israelí murió tras un ataque atribuido a Hamás, pese a la tregua mediada por Washington y los países árabes.

La Defensa Civil de Gaza denunció que, presuntamente, el Ejército israelí lanzó bombardeos aéreos sobre varias zonas del enclave palestino, dejando al menos siete muertos, según funcionarios de salud citados por AP. El movimiento islamista acusó a Israel de violar el acuerdo, mientras que Tel Aviv señaló a Hamás por emboscar a sus tropas y retrasar la entrega de los restos de un rehén, lo que desencadenó la respuesta militar.

La nueva escalada representa una de las pruebas más delicadas para la tregua alcanzada hace dos semanas y que cuenta con el respaldo directo de Estados Unidos y Egipto. Pese a la tensión, el vicepresidente JD Vance aseguró que la administración confía en que las “escaramuzas” no deriven en un colapso total del acuerdo.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó una serie de “poderosos ataques” tras denunciar la devolución de restos humanos parciales de un rehén israelí, lo que calificó como una “clara violación” del pacto de alto el fuego. En paralelo, el ejército israelí difundió un video de 14 minutos captado por un dron militar en Gaza, que, según las autoridades, muestra el momento en que combatientes de Hamás habrían manipulado los cuerpos antes de su entrega.