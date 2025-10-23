Indonesia mantiene la prohibición a los gimnastas israelíes en medio de la petición de medidas severas del Comité Olímpico

Artem Dolgopyat celebra su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de octubre, 2025

Indonesia reafirmó el jueves su decisión de prohibir la participación de gimnastas israelíes en los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística que se están celebrando en Yakarta, después de que el Comité Olímpico Internacional (COI), el organismo que rige los Juegos Olímpicos, pidiera la víspera a las asociaciones deportivas mundiales que no organicen eventos en el país de mayoría musulmana.

El ministro indonesio de Deportes y Juventud, Erick Thohir, tuiteó que Jakarta sabía que la prohibición "trae consecuencias," pero ha decidido "adherirse al principio de mantener la seguridad, el orden público y el interés público en cada evento internacional organizado".

"Sobre esa base, Indonesia ha tomado medidas para evitar la llegada de la delegación israelí a los Campeonatos del Mundo de Gimnasia", escribió en indonesio.

El miércoles, el consejo ejecutivo del COI dijo que cesaba "cualquier forma de diálogo" con Indonesia por su decisión de prohibir los atletas israelíes.

"Todos los atletas, equipos y oficiales deportivos elegibles deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión", declaró la junta, que se reunió a distancia esta semana.

Así, el COI decidió suspender los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos olímpicos o conferencias en Indonesia hasta que se garantice la igualdad de acceso de todos los atletas.

Además, solicitó que las federaciones deportivas internacionales incluyan garantías sobre el acceso de los atletas a cualquier país del mundo en el que se celebre cualquier competición de clasificación olímpica.

La junta ejecutiva instó al Comité Olímpico Indonesio y a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) a enviar representantes a Lausana, Suiza, donde se encuentra la sede del COI, para discutir la situación.

El boicot de Indonesia a los gimnastas israelíes supuso que el medallista de oro olímpico en 2020 y vigente campeón del mundo en el ejercicio de suelo, Artem Dolgopyat, no pueda competir este año.

"El Gobierno no concederá visados a los gimnastas israelíes que pretendan asistir a los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística en Yakarta", declaró el 9 de octubre Yusril Ihza Mahendra, ministro coordinador para asuntos legales, derechos humanos, inmigración y corrección, según Associated Press.

La siguiente declaración de la FIG sobre el asunto respaldó efectivamente la decisión de Yakarta.

El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, declaró a la prensa a principios de octubre que la presencia de los atletas "provocaría obviamente la indignación pública" a la luz de los dos años de guerra del Estado judío contra Hamás en Gaza, informó AP.

© JNS