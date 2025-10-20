Las medidas de Trump sobre fertilidad "son un paso en la dirección correcta", según Agudath Israel of America

Trump con el secretario de Salud, RFK Jr, y el administrador de los CMS, Mehmet Oz Jim Watson/AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de octubre, 2025

Agudath Israel of America, una organización ortodoxa sin ánimo de lucro con más de 100 años de antigüedad, aplaudió el anuncio del presidente Donald Trump el 16 de octubre de que había llegado a un acuerdo con EMD Serono, al que la Casa Blanca calificó como "uno de los principales fabricantes mundiales de medicamentos para la fertilidad".

El acuerdo "supondrá un masivo ahorro de costes en los tratamientos de fertilidad", sostuvo la Casa Blanca. En una hoja informativa mencionaba un ahorro en medicamentos de hasta el 2.320%.

"Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid calculan que las mujeres pueden ahorrar hasta 2.200 dólares por ciclo en medicamentos de fertilidad gracias a este acuerdo, en medicamentos que a menudo cuestan más de 5.000 dólares". "Los medicamentos para la fertilidad representan casi el 20% del coste total de un ciclo de tratamiento de fertilidad".

"Estas medidas incluyen rebajar el precio de los fármacos para la fecundación in vitro, acelerar la aprobación de los tratamientos de FIV [fecundación in vitro] por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y la publicación de directrices de varias agencias federales que permitirán a los empleadores ofrecer cobertura independiente para sus empleados", sostuvo Agudah.

"Este anuncio es un paso más en la dirección correcta que comenzó con una orden ejecutiva en febrero destinada a ampliar el acceso a la FIV", añadió la centenaria organización.

Agudah dijo que ha sido un "defensor desde hace mucho tiempo de las políticas que hacen que la FIV sea más accesible a las parejas que luchan contra la infertilidad".

"En nuestra propia comunidad, innumerables parejas, actuando de conformidad con la orientación rabínica competente, han utilizado este método de tratamiento de la infertilidad y han sido bendecidos por Hashem [Dios] con hijos maravillosos", dijo Agudah.

Añadió que las nuevas medidas anunciadas por el presidente "ayudarán a quienes sufren la agonía de la infertilidad a hacer realidad su sueño de ser padres".

