FDI: Se reanuda la tregua en Gaza después de que Hamás asesinara a soldados israelíes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de octubre, 2025

Israel reafirmó el domingo por la noche su compromiso con el alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, que se había visto amenazado después de que una serie de ataques de Hamás contra fuerzas israelíes desencadenaran represalias militares.

"De acuerdo con la directiva del escalón político, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las [Fuerzas de Defensa de Israel] hancomenzado la aplicación renovada del alto el fuego", dijo el ejército israelí.

"Las FDI continuarán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación", añadió el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la prensa el domingo por la noche que el incidente sería manejado "con dureza pero de forma apropiada"y que la tregua en la Franja seguía en vigor.

Trump: quizá "algunos rebeldes dentro" de Hamás lanzaron los ataques

"Vamos a tener que ver qué está pasando", dijo el presidente, preguntado por los ataques de represalia de Israel. "Queremos asegurarnos de que va a ser muy pacífico con Hamás, y como saben, han estado bastante alborotados, han estado haciendo algunos disparos", añadió.

Sin embargo, Trump dijo a los periodistas que era posible que la cúpula del grupo terrorista "no esté involucrada en eso", sugiriendo que "algunos rebeldes de dentro" lanzaron los ataques contra las fuerzas israelíes.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, en declaraciones a los periodistas en la pista de la Base Conjunta Andrews el domingo por la noche, afirmó que "cuando hablamos de Hamás, estás hablando de 40 células diferentes; está desarticulado".

Vance: algunas células de Hamás "probablemente honrarán el alto el fuego"

"Algunas de esas células probablemente respetarán el alto el fuego. Muchas de esas células, como hemos visto hoy, no lo harán", continuó Vance.

"Antes de que podamos realmente asegurarnos de que Hamás está adecuadamente desarmado, eso va a requerir, como sabemos, que algunos de estos estados árabes del Golfo lleven fuerzas allí para aplicar realmente algo de ley y orden", añadió, subrayando que esta infraestructura de seguridad se pondrá en marcha cuando "realmente se avance un poco por el camino" del acuerdo de paz de 20 puntos de Trump para la Franja.

Terroristas de Hamás atacaron el domingo a soldados de las FDI en el sur de Gaza, desencadenando ataques aéreos de represalia y deliberaciones políticas de alto nivel en Jerusalén mientras se deterioraba el alto el fuego.

Dos soldados de las FDI murieron en el ataque

Una fuente de las FDI dijo a Reuters que Hamás llevó a cabo varios ataques contra soldados israelíes más allá de la Línea Amarilla, el límite al que se retiraron los militares bajo el plan de paz de la administración Trump.

"Hoy temprano, terroristas dispararon un misil antitanque y disparos hacia las tropas de las FDI que operan para desmantelar la infraestructura terrorista en el área de Rafah, en el sur de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", dijo el ejército en un comunicado oficial.

En el ataque murieron dos soldados:el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento primero Itay Yavetz, de 21, ambos de la Brigada Nahal y residentes en Modi'in.

"En respuesta, las IDF han comenzado a golpear en la zona para eliminar la amenaza y desmantelar pozos de túneles y estructuras militares utilizadas para la actividad terrorista", añade el comunicado militar del domingo.

Israel reabre todos los pasos fronterizos con Gaza

Aunque en un principio Jerusalén decidió cerrar todos los pasos fronterizos con Gaza y suspender la entrega de ayuda humanitaria, tal y como estaba previsto en la tregua, la medida fue revocada tras las presiones de Washington, según informaron el lunes por la mañana el medio estadounidense Axios y el Canal 12 de noticias de Israel.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, líder del partido Otzma Yehudit, había pedido el domingo al primer ministro Benjamin Netanyahu que "reanudara plenamente el combate en la Franja de Gaza con la máxima fuerza" en respuesta a la violación de la tregua.

"Las falsas ilusiones de que Hamás cambiará su forma de actuar, o incluso se adherirá al acuerdo que firmó, están demostrando, como era de esperar, ser peligrosas para nuestra seguridad. La organización terrorista nazi debe ser completamente destruida, y cuanto antes, mejor", dijo Ben-Gvir.

Bezalel Smotrich: "Guerra"

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que lidera el Partido del Sionismo Religioso, respondió con una palabra, tuiteando el domingo por la tarde: "Guerra".

Según el acuerdo de alto el fuego, Hamás debía devolver los 28 cadáveres de rehenes que tenía en su poder antes del 13 de octubre. Hasta ahora, sólo ha transferido a Israel 12. La organización terrorista palestina también se niega a desarmarse y tiene la intención de seguir siendo el partido gobernante en Gaza durante un período provisional, ambos en violación del plan de paz de 20 puntos para Gaza presentado por Trump el 29 de septiembre.

© JNS