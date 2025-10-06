Guterres nombra a una enviada maltesa para un puesto en la ONU con poder para incluir a Jerusalén en una lista negra

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de octubre, 2025

António Guterres, el Secretario general de las Naciones Unidas, nombró representante especial para los niños y los conflictos armados a un diplomático maltés que dirigió los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU para presionar a Israel a un alto el fuego.

En ese cargo, Vanessa Frazier sustituye a la argentina Virginia Gamba, que ocupó el puesto durante ocho años y fue considerada en gran medida por los funcionarios israelíes de esa área como meticulosa, comprensiva y crítica a la hora de destacar públicamente los fallos de su mandato en la ONU, que podrían sesgar los datos del organismo mundial.

Guterres hizo el anuncio el viernes. Frazier, que estudió en Iowa y en Malta, fue embajadora maltesa ante el organismo mundial desde 2020 hasta principios de este año. Formó parte del Consejo de Seguridad durante el mandato elegido por Malta en 2023-24, durante el cual presidió el grupo de trabajo del consejo sobre niños y conflictos armados.

Fue la líder de facto del llamado E10, los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad, en cuestiones relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás.

Frazier expresó públicamente en múltiples ocasiones su apoyo a los rehenes que Hamás retiene en Gaza. Más a menudo, insistió en un alto el fuego y en la entrega de ayuda sin trabas a Gaza, en nombre del E10 o del Consejo de Seguridad, sin vincular esas disposiciones directamente a la liberación de los rehenes.

También dijo que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU, que proporciona ayuda a los palestinos, es una "fuerza estabilizadora en Gaza y en la región", lo comparó con el Ejército Republicano Irlandés y afirmó que es "demasiado pronto para saber" si Hamás podría convertirse en un partido pacífico.

Israel y Estados Unidos han dicho que la UNRWA tiene vínculos con el terror palestino, e Israel ha presentado pruebas de que personal de la UNRWA participó directamente en los atentados del 7 de octubre.

El nuevo papel de Frazier es responsable de compilar un informe anual para Guterres sobre los niños en los conflictos armados. Durante los dos últimos años, el informe ha incluido a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes en una "lista de la vergüenza" por violaciones contra los niños en la guerra.

