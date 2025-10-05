Estados árabes y musulmanes celebran la respuesta de Hamás a la propuesta de Trump
Los países firmantes de una declaración conjunta afirmaron su compromiso para poner fin a la guerra en Gaza y destacaron que el plan abre una oportunidad real para un alto al fuego duradero.
Los ministros de Asuntos Exteriores de varios países árabes y musulmanes emitieron el domingo una declaración conjunta celebrando la respuesta de Hamás a la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.
Los principales diplomáticos de los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto dijeron que la propuesta -que exige la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, y el inicio inmediato de conversaciones- ofrece una oportunidad genuina para un alto el fuego integral y duradero.
Además, elogiaron el llamado de Trump a que Israel detenga su campaña militar y comience a aplicar el acuerdo de intercambio de personas -en virtud del cual Jerusalén liberaría a los prisioneros palestinos y a los gazatíes detenidos durante la guerra- y valoraron su compromiso vocal con el avance de la paz regional.
Los ministros también expresaron su respaldo a la aceptación, al menos nominal, por parte de Hamás del requisito de transferir la administración de Gaza a un comité palestino de transición formado por tecnócratas independientes, e instaron a entablar negociaciones rápidas para establecer mecanismos que permitan poner en práctica el plan.
La declaración reafirmó el compromiso conjunto de los países para poner fin a la guerra en Gaza, permitir la ayuda humanitaria sin restricciones, evitar el desplazamiento forzado de palestinos, garantizar la protección de los civiles, apoyar el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza y avanzar hacia una solución de dos Estados.
Trump: "Estamos cerca"
"Estamos cerca", dijo Trump el sábado sobre la probabilidad de alcanzar un acuerdo, en conversación con Axios. El republicano añadió que presionaría para ultimarlo en los próximos días.
© JNS