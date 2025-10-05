Estados árabes y musulmanes celebran la respuesta de Hamás a la propuesta de Trump

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de octubre, 2025

Los ministros de Asuntos Exteriores de varios países árabes y musulmanes emitieron el domingo una declaración conjunta celebrando la respuesta de Hamás a la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.

Los principales diplomáticos de los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto dijeron que la propuesta -que exige la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, y el inicio inmediato de conversaciones- ofrece una oportunidad genuina para un alto el fuego integral y duradero.

Además, elogiaron el llamado de Trump a que Israel detenga su campaña militar y comience a aplicar el acuerdo de intercambio de personas -en virtud del cual Jerusalén liberaría a los prisioneros palestinos y a los gazatíes detenidos durante la guerra- y valoraron su compromiso vocal con el avance de la paz regional.

Los ministros también expresaron su respaldo a la aceptación, al menos nominal, por parte de Hamás del requisito de transferir la administración de Gaza a un comité palestino de transición formado por tecnócratas independientes, e instaron a entablar negociaciones rápidas para establecer mecanismos que permitan poner en práctica el plan.

La declaración reafirmó el compromiso conjunto de los países para poner fin a la guerra en Gaza, permitir la ayuda humanitaria sin restricciones, evitar el desplazamiento forzado de palestinos, garantizar la protección de los civiles, apoyar el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza y avanzar hacia una solución de dos Estados.

Israel espera la liberación del resto de rehenes en manos de Hamás esta misma semana. Se cree que hay 20 con vida, y que el grupo terrorista retiene 28 cadáveres.



"Estamos cerca", dijo Trump el sábado sobre la probabilidad de alcanzar un acuerdo, en conversación con Axios. El republicano añadió que presionaría para ultimarlo en los próximos días.

