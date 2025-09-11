Memorandos apuntan a que la Cruz Roja sabía de la presencia de Hamás en los hospitales de Gaza

Publicado por David Isaac 11 de septiembre, 2025

Dos documentos de Hamás hallados por las fuerzas israelíes en Gaza indican que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras son plenamente conscientes de la presencia de Hamás en las instalaciones médicas de la Franja de Gaza a pesar de ocultarlo o negarlo rotundamente en público, NGO Monitor reveló este miércoles.

Los memorandos internos de Hamás se encontraban entre un alijo de documentos desclasificados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). NGO Monitor tradujo los documentos en árabe al inglés y los hizo públicos.

"Aunque se hacen eco repetidamente de las acusaciones de Hamás y condenan las operaciones de Israel para poner fin a la explotación de hospitales para el terrorismo, estos grupos sabían claramente que Hamás explotaba estas instalaciones y decidieron guardar silencio", expresói Gerald Steinberg, presidente de NGO Monitor.

Los documentos, fechados en febrero y marzo de 2020, no sólo muestran la estrategia deliberada de Hamás de colocar a sus combatientes, líderes e infraestructura terrorista dentro de los hospitales de Gaza, sino que revelan que ONG trabajaban justo al lado, al menos en un caso en una oficina contigua.

"La Cruz Roja eligió un ala en el complejo médico de Al-Shifa que es adyacente a las oficinas del movimiento [Hamás]", señala el documento de febrero de 2020.

El memorando también indica que la rama francesa de Médicos Sin Fronteras "eligió la única sala del Hospital Abu Yousef El-Najar que tiene una línea telefónica fija de comunicación (segura)".

Los documentos de Hamás declaran explícitamente la postura del grupo terrorista de que las instalaciones médicas no son espacios neutrales, sino una parte crítica de su infraestructura.

"Además, estas instalaciones sanitarias son un lugar de reunión para numerosos dirigentes del movimiento [Hamás] y del Gobierno en momentos de escalada", revela el memorando de febrero.

Los memorandos, que tienen su origen en el Mecanismo de Seguridad Interior (ISM, por sus siglas en inglés) de Gaza, órgano oficial del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional (MoINS, por sus siglas en inglés) de Hamás, suscitan preocupación por el hecho de que el Ministerio de Salud de la Franja autorice operaciones de ONG en Gaza sin consultar primero al aparato de seguridad de Hamás.

El memorando de febrero, de la Subdivisión de Asociaciones Extranjeras del ISM, está dirigido al coronel Ayman Rouqa, jefe de la División de Actividad Exterior, que supervisa a las ONG extranjeras y a las agencias de la ONU. El memorando de marzo está dirigido por una fuente no identificada al subdirector del Sector de Asuntos de Inteligencia (IAS, por sus siglas en inglés) del ISM, que gestiona las operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

Los documentos se centran principalmente en la preocupación de Hamás por que las ONG extranjeras que trabajan en los hospitales puedan proporcionar una vía de acceso a los servicios de inteligencia israelíes. Pretenden alinear las decisiones del Ministerio de Salud relacionadas con las ONG con las grandes prioridades de Hamás en materia de seguridad e inteligencia.

La solución fue exigir un control más estricto de las delegaciones médicas extranjeras en Gaza: restringir sus movimientos, aprobar previamente al personal, dictar las operaciones de las ONG y asignar escoltas de seguridad.

Como resultado, las ONG se vieron obligadas a operar según las condiciones de Hamás, "haciéndolas cómplices en un sistema" que explota los centros médicos con fines terroristas, según NGO Monitor.

Anne Herzberg, asesora legal de NGO Monitor, dijo a JNS que es increíble que la Cruz Roja y otros grupos puedan seguir alegando ignorancia de las actividades de Hamás en los hospitales de Gaza.

"Los documentos muestran que tenían que informar a Hamás. Tenían que proporcionar a Hamás los nombres de los que trabajaban para ellos. Sabían que estaban siendo controlados por Hamás," declaró a JNS.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, por sus siglas en inglés) y Médicos sin Fronteras siguen emitiendo declaraciones públicas condenando a Israel por atacar hospitales, pero sin mencionar el uso que Hamás hace de esas instalaciones.

JNS se puso en contacto con el CICR y con Médicos sin Fronteras para obtener sus comentarios.

Se pidió al CICR cualquier declaración que hubiera emitido sobre el uso por Hamás de instalaciones médicas, y si reconocía que Hamás explota hospitales. Un portavoz del CICR sólo dijo a JNS por correo electrónico que "el derecho internacional humanitario (DIH) establece que todas las partes en conflicto deben respetar y proteger las instalaciones y el personal médico".

A la pregunta de si había emprendido una investigación sobre las afirmaciones de que Hamás está operando desde hospitales en Gaza, la organización afirmó a JNS que "no emprende investigaciones, sino que plantea alegaciones y preocupaciones directamente a las partes pertinentes en los conflictos".

Añadió que el CICR "recuerda a las partes en conflicto sus obligaciones, de manera bilateral y confidencial".

Según Herzberg, es "falso" que el CICR afirme que plantea sus preocupaciones de forma confidencial, ya que condena repetidamente a Israel en declaraciones públicas por atacar hospitales, mientras que guarda silencio sobre la razón por la que lo hace: "Hamás los está convirtiendo en armas".

El CICR reconoce en su sitio web que las instalaciones médicas sólo están protegidas por el derecho internacional mientras no se utilicen para actividades hostiles.

"Los establecimientos y unidades médicos gozan de protección debido a su función de prestar asistencia a los heridos y enfermos", señala el sitio del CICR. "Cuando se utilizan para interferir directa o indirectamente en operaciones militares, y causar así daño al enemigo, desaparece la razón de ser de su protección específica", agrega.

Al utilizar los hospitales como puntos de reunión y centros de mando, Hamás pone en peligro esas instalaciones, subrayó Herzberg. "Las están convirtiendo en objetivos militares", añadió.

Una portavoz de Médicos sin Fronteras, a la que JNS pidió que facilitara declaraciones anteriores sobre el uso de tales instalaciones por Hamás, dijo que no tenía ninguna, pero remitió a JNS al sitio web del grupo, que niega cualquier conocimiento de la actividad de Hamás.

"MSF [Medicins sans frontieres] no tiene información directa de que combatientes de Hamás estén utilizando hospitales en la Franja de Gaza con fines militares", señala el sitio. "Si hubiéramos tenido conocimiento de la presencia de bases militares y combatientes de Hamás en los hospitales en los que trabajamos, no habríamos mantenido actividades allí por razones obvias de responsabilidad y de seguridad de nuestros equipos", prosigue.

"También es importante entender que los equipos de MSF sólo trabajan o han trabajado en parte de los grandes complejos hospitalarios como Al-Shifa y Nasser", indica.

Los memorandos de Hamás mencionan específicamente los hospitales Al-Shifa y Nasser.

Para Herzberg, peor que el hecho de que estas ONG mantengan silencio sobre las operaciones de Hamás es que "han sido corrompidas. Están difundiendo desinformación".

Encubrir a Hamás sólo anima al grupo terrorista a seguir utilizando hospitales como escudos humanos, continuó. Cuando se dijo a estas ONG que tendrían que reportar a Hamás, "deberían haber tenido principios y haberse negado a seguir trabajando allí", manifestó.

Incluso dejando a un lado que era obvio desde hace décadas que Hamás utiliza los hospitales como parte de su infraestructura terrorista, Herzberg declaró que se hizo imposible negarlo después de que en noviembre de 2023 salieran a la luz las imágenes de televisión con circuito cerrado (CCTV) que mostraban a Hamás empujando a rehenes por los pasillos del hospital Al-Shifa.

El mes pasado, la exrehén Ilana Gritzewsky relató ante el Consejo de Seguridad de la ONU cómo estuvo retenida, junto con otros rehenes, en el hospital Nasser.

"Nos llevaron por la entrada trasera y nos hicieron pasar entre todos los civiles. En el hospital había una zona cerrada y utilizada sólo por Hamás, con un guardia armado", explicó Gritzewsky al organismo de la ONU. "Nos encerraron en una habitación, donde nos encontramos con un tercer rehén", agregó.

De los grupos que guardan silencio sobre la conducta de Hamás, el CICR es el que más enfada a Herzberg.

"Dicen defender el derecho internacional humanitario. Ellos son los que se exigen a sí mismos un cierto nivel. Está claro que no lo están cumpliendo", afirmó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan objetivos terroristas de los hutíes en Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) golpearon el miércoles objetivos hutíes en las zonas de Saná y Al Jawf, en Yemen, en respuesta a los repetidos ataques con misiles y drones del grupo terrorista respaldado por Irán.



Entre los objetivos alcanzados se encontraban "campamentos militares en los que se identificaron operativos del régimen terrorista, el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes y una instalación de almacenamiento de combustible", según el Ejército israelí.



Las FDI agregaron que el departamento de relaciones públicas de los hutíes era responsable de distribuir propaganda a través de los medios de comunicación, incluyendo discursos del líder Abdul Malik al-Houthi y declaraciones del portavoz Yahya Sari. Durante el conflicto, la unidad encabezó los esfuerzos de guerra psicológica de los hutíes.



Los campamentos militares atacados sirvieron como bases para planificar y llevar a cabo ataques contra el Estado de Israel y albergaron centros operativos y de inteligencia.



Las FDI señalaron que los hutíes operan bajo la dirección y financiación de Irán, con el objetivo de dañar a Israel y sus aliados. El grupo terrorista también explota las rutas marítimas para proyectar fuerza y llevar a cabo ataques contra el transporte marítimo y el comercio mundial.

