El Reino Unido afirma por primera vez que Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza

A pesar de las duras críticas del Reino Unido a la gestión de Israel en su guerra contra Hamás, el Gobierno británico no cree que Jerusalén esté cometiendo un genocidio en Gaza, informó este lunes The Times.

La posición fue revelada en una carta del 1 de septiembre que David Lammy, entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, escribió a Sarah Champion, presidenta del Comité de Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes.

Lammy escribió que el Ministerio de Asuntos Exteriores "ha considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio, incluso al permitir las exportaciones al programa global F-35", del que Israel es miembro. Señaló las "elevadas bajas civiles" y la "extensa destrucción en Gaza", que dijo son "absolutamente espantosas".

El entonces ministro de Asuntos Exteriores también citó la Convención sobre el Genocidio, que establece que "el delito de genocidio sólo se produce cuando existe la específica intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso." Sobre esa base, el "Gobierno no ha concluido que Israel esté actuando con esa intención", escribió Lammy.

"Israel debe hacer mucho más para prevenir y aliviar el sufrimiento que está causando este conflicto", añadió.

Hasta entonces, Londres había mantenido que correspondía al Poder Judicial decidir si Israel había cometido un genocidio y no una determinación del Gobierno.

En una importante remodelación del gabinete, Lammy fue nombrado el pasado viernes viceprimer ministro y ministro de Justicia del Reino Unido, renunciando a su cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

La carta de Lammy se produjo en respuesta a las preguntas de Champion sobre las exportaciones de armas a Israel, concretamente el programa de aviones de combate F-35.

El pasado mes de septiembre, Londres suspendió una treintena de licencias de exportación a Israel, alegando que existía el riesgo de que armas de fabricación británica se utilizaran en violaciones del derecho internacional en Gaza. Pero los componentes para los F-35, aviones de combate de producción estadounidense que incluyen piezas de fabricación británica, quedaron exentos.

El mismo día en que se publicó el informe de The Times, el primer ministro británico Keir Starmer recibió al líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Starmer había anunciado que el Reino Unido tiene intención de reconocer un Estado palestino a finales de este mes a menos que Israel cumpla varias condiciones.

Starmer tiene previsto recibir el próximo miércoles al presidente israelí Isaac Herzog.

Líderes judíos de EEUU rechazan reunirse con Macron en Nueva York

Emmanuel Macron intentó organizar una reunión con líderes judíos estadounidenses al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes en Nueva York, pero los únicos momentos disponibles para el presidente francés eran durante Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío).



No tendrá lugar por esa razón, aunque los líderes no se habrían reunido con Macron de todos modos, dijo a JNS una fuente invitada a la reunión.



"Creo que las organizaciones, en su mayoría, no habrían participado", declaró la fuente. "El tipo tiene un 15% de popularidad en Francia. No es nuestro trabajo ayudarle", agregó.



Macron ha dicho que Francia reconocerá un Estado palestino este mes. La fuente, que dijo a JNS que AIPAC, la Liga Antidifamación y el Comité Judío Estadounidense habrían estado probablemente entre los invitados a reunirse con el presidente francés, afirmó que los líderes judíos se habrían opuesto a la reunión por razones más amplias que la opción de París de reconocer un Estado palestino y el aumento del odio a los judíos en Francia.

