Netanyahu confirma el ataque contra el jefe de propaganda de Hamás en la ciudad de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 31 de agosto, 2025

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, confirmó el domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al jefe de propaganda de Hamás, Abu Obeida, en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza durante el fin de semana.

"Golpeamos al portavoz de Hamás, el portavoz de la organización asesina y malvada, Abu Obeida", dijo Netanyahu antes de la reunión semanal del Consejo de Ministros. "Espero que ya no esté con nosotros, pero observo que no queda nadie para responder a esa pregunta en el bando de Hamás".

Las FDI dijeron el sábado por la noche que habían golpeado a un "terrorista clave de Hamás" en la zona de la ciudad de Gaza, en medio de informaciones de que Abu Obeida había muerto.

Según Hamás, el ataque tuvo como objetivo un edificio del barrio Rimal de la ciudad de Gaza, y causó "decenas de muertos y heridos".

Una fuente palestina declaró el domingo por la mañana al canal saudí Al-Arabiya que el jefe de propaganda de Hamás, que nunca ha mostrado su rostro al público, había muerto.

A finales de octubre de 2023, la división de medios árabes de la Unidad del Portavoz de las FDI reveló la identidad de Abu Obeida, nombrándolo como Hudhayfah Kahlot.

"Hudhayfah Kahlot, has sido desenmascarado", tuiteó el coronel Avichay Adraee, jefe de la división de medios árabes, compartiendo un vídeo en el que se revela el rostro de Kahlot. "A él y a otros líderes de Hamas-ISIS les gusta esconderse dentro de túneles y detrás de mujeres y niños, así como detrás de máscaras y sombras".

"Es hora de dejar de encubrirse. La máscara y el keffiyeh no les ayudarán", dijo Adraee.

El viernes, Abu Obeida, de 40 años, amenazó de muerte a los rehenes en respuesta al plan de las FDI de capturar la ciudad de Gaza, afirmando que la organización terrorista mantendría a los cautivos "en la medida de lo posible" junto a sus operativos.

Advirtió de que "el Ejército enemigo pagará con la sangre de sus soldados" y amenazó con más secuestros. Según él, Hamás está "en alerta, con la moral alta, y dará duras lecciones a los invasores."

Las FDI siguen golpeando a Hamás y están reforzando su enfoque en la zona de la ciudad de Gaza, dijo el viernes el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general, Eyal Zamir.

Zamir habló horas después de que el Ejército anunciara que las pausas tácticas humanitarias diarias ya no se aplicarían a la ciudad de Gaza, que fue descrita como "una peligrosa zona de combate."

El 14 de agosto, Netanyahu esbozó los parámetros de su Gobierno para poner fin a la guerra contra Hamás en Gaza.

Las condiciones para la victoria se enumeraron como el desarme de Hamás; la devolución de todos los 48 rehenes restantes; la desmilitarización de Gaza; el control de la seguridad israelí; y el establecimiento de una Administración civil alternativa.

