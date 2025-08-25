El líder supremo iraní Alí Jamenei: el estancamiento nuclear con EEUU es "irresoluble"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de agosto, 2025

Las tensiones de Irán con Washington sobre su programa nuclear son "irresolubles", según citaron este domingo los medios estatales al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"Quieren que Irán sea obediente a Estados Unidos. La nación iraní se opondrá con todo su poder a aquellos que tienen tales expectativas erróneas", señaló Reuters citando a Jamenei.

"La gente que nos pide que no lancemos consignas contra EEUU, (...) que tengamos negociaciones directas con EEUU, sólo ve apariencias. (...) Esta cuestión no tiene solución", añadió.

Irán y Estados Unidos han celebrado varias rondas de conversaciones sobre la reanudación de las relaciones económicas, con la Administración Trump insistiendo en que Teherán desmantele su programa nuclear.

Las negociaciones fracasaron, sin embargo, a raíz de la guerra de 12 días de Israel con la República Islámica en junio.

Las declaraciones de Jamenei se producen tras el acuerdo alcanzado el viernes por Irán con las potencias europeas para reanudar las conversaciones sobre sus operaciones de enriquecimiento nuclear.

Debido a las antiguas violaciones por parte de Irán de las obligaciones que le impone el tratado nuclear, podría enfrentarse a sanciones snapback por parte de las Naciones Unidas, una herramienta que Francia, Gran Bretaña y Alemania han advertido que podrían reactivar a finales de agosto.

El mecanismo de snapback está incluido en el acuerdo nuclear iraní de 2015, del que Estados Unidos se retiró en mayo de 2018, y reimpondría las sanciones levantadas en virtud del mismo y promulgaría nuevas sanciones contra el régimen.

La promulgación de sanciones snapback incluiría la extensión indefinida del embargo de armas sobre el régimen, a pesar del rechazo el 14 de agosto por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución liderada por Estados Unidos para extender el embargo.

El viernes, el ministro alemán de Relaciones Exteriores Johann Wadephul confirmó que Irán volverá a la mesa de negociaciones el 26 de agosto y advirtió de que las sanciones volverán a entrar en vigor a menos que se alcance un acuerdo nuclear verificable y duradero, informó Reuters.

Reiteró que a Irán se le estaba acabando el tiempo para alcanzar un acuerdo aceptable.

Según los medios estatales iraníes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abbas Araghchi, durante una llamada telefónica con sus homólogos europeos, "subrayó la incompetencia legal y moral de estos países para recurrir al mecanismo [de snapback], y advirtió de las consecuencias de tal acción".

Las conversaciones se reanudarán en Ginebra el martes con los viceministros de Relaciones Exteriores de las potencias europeas, conocidas como el E3, informó AFP citando a la emisora estatal iraní.

A pesar de insistir públicamente en que su programa nuclear se desarrolla solo con fines civiles, Irán ha enriquecido uranio hasta un nivel que está a un corto paso técnico del grado armamentístico.

Irán ha declarado abiertamente su objetivo de aniquilar el Estado de Israel. En la guerra de junio, que duró 12 días, las Fuerzas de Defensa de Israel bombardeó emplazamientos nucleares iraníes y atacaron y mataron a docenas de científicos nucleares y altos funcionarios de Irán.

La Administración Trump se unió a los ataques de Israel contra Irán, lanzando bombas penetradoras de artillería masiva GBU-57 de 30.000 libras sobre los sitios nucleares de Fordow y Natanz el 22 de junio como parte de la Operación Martillo de Medianoche. Jerusalén y Washington manifestaron que los ataques retrasan en años los esfuerzos nucleares de Irán.

La República Islámica ha prometido reconstruir su programa nuclear.

Según el acuerdo Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015, el mecanismo de snapback expira el 18 de octubre.

"Hemos dejado claro que si Irán no está dispuesto a llegar a una solución diplomática antes de finales de agosto de 2025, o no aprovecha la oportunidad de una prórroga, el E3 está preparado para activar el mecanismo de snapback", declararon los ministros de Relaciones Exteriores Jean-Noël Barrot, de Francia, David Lammy, de Gran Bretaña, y Johann Wadephul, de Alemania, en una carta, a la que tuvo acceso AFP, dirigida al secretario general de la ONU António Guterres y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pete Hegseth remueve al jefe de Inteligencia de Defensa y a otros altos oficiales meses después de la polémica evaluación sobre el ataque a Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó este viernes al teniente general de la Fuerza Aérea Jeffrey Kruse, quien ocupaba el cargo de director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), junto con otros altos funcionarios militares.



Según confirmaron fuentes del Departamento de Defensa a Fox News Digital y el New York Times, Kruse dejará de encabezar la agencia meses después de que se filtre un controvertido informe preliminar que cuestionaba la efectividad de los ataques contra instalaciones nucleares en Irán, en el marco de la conocida Operación Midnight Hammer.



El informe señalaba que las operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump solo habrían retrasado el programa nuclear iraní por unos meses, en contraste con las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, donde se insistió que las instalaciones habían sido “completamente” destruidas.



Según el NYT, dos funcionarios del Congreso dijeron que los legisladores fueron notificados el viernes de la destitución de Kruse, que presuntamente se produjo porque el secretario Hegseth había “pérdido confianza” en el alto oficial.



Trump con las fuerzas del orden en DC/ Mandel Ngan

Política





© JNS