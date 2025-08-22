Un asesor de la Casa Blanca afirma que EEUU debería designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

Banderas de la Hermandad Musulmana en una manifestación antiestadounidense en Jordania en 2019 Khalil Mazraawi / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de agosto, 2025

Sebastian Gorka, ayudante adjunto del presidente de Estados Unidos Donald Trump y director senior de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo el martes que puede ser "ya hora" de que Washington designe a la Hermandad Musulmana como organización terrorista extranjera.

Gorka hizo el comentario durante un acto en el Instituto Hudson. Afirmó que se hacía eco de un comentario reciente de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, que también es asesor de Seguridad Nacional, cuando dijo que "la Hermandad Musulmana es la progenitora" y "el abuela de todo el yihadismo global moderno".

Hay presiones en ambas cámaras del Congreso para declarar a la Hermandad Musulmana como grupo terrorista extranjero. Varios países árabes ya la han prohibido.

"Tenemos que reconocer que si naciones árabes musulmanas como Jordania han designado a la Hermandad Musulmana como organización terrorista", sostuvo Gorka. "Puede que ya sea hora de que nosotros también lo hagamos", agregó.

Gorka también manifestó en el evento que Trump está adoptando un enfoque holístico respecto a Irán.

"Cuando el presidente mira a la región, no la corta en áreas de especialización", declaró el asesor de la Casa Blanca. "No le importa si eres el responsable de Siria o el experto en recursos naturales", añadió.

"Tiene una única medida para toda el área de responsabilidad, y esa única medida, ese único prisma, es Irán", aseguró Gorka.

El asesor de la Casa Blanca también elogió a Israel por las operaciones que "han reescrito el mapa para los próximos 50 a 100 años" en Siria tras el 7 de Octubre.

"Con la caída del régimen de Assad, los mulás asesinos de Irán no tienen puerto seguro ni ruta de reabastecimiento a través de Siria", dijo. El esfuerzo de Israel en el país es "una de las cosas más grandes que Israel ha logrado para el mundo moderno en la última década o más", prosiguió.

Trump ha hecho a Siria y a su nuevo presidente la "oferta de su vida", según Gorka. Y subrayó que Israel y Turquía pueden resolver sus diferencias sobre Siria "encontrando el mínimo solapamiento en el diagrama de Venn".

Turquía ha acusado a Israel de fomentar la inestabilidad en Siria. Jerusalén desconfía de los antiguos lazos de Ankara con el nuevo Gobierno de Siria y de sus planes de mantener una presencia militar permanente allí.

Trump es visto como cercano tanto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y ha invertido mucho políticamente en estabilizar el naciente liderazgo de Siria.

Sobre la frontera norte de Israel, Gorka señaló que Hezbolá, aunque "no está a las puertas de la muerte", está "en la unidad de terapia intensiva".

Durante el acto, Gorka también rechazó las críticas de que están aumentando las opiniones antiisraelíes de influyentes republicanos. "Creo que probablemente se trate de media docena de personas muy ruidosas en Twitter (X) y Rumble", manifestó.

Añadió que los 80 millones de personas que reeligieron a Trump "en realidad tienen un lugar muy especial en su corazón para Israel".

EEUU dirige conversaciones directas entre Siria e Israel en París

Estados Unidos ha llevado al ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad Hassan al-Shibani, a conversaciones directas con una delegación israelí en París este martes como parte de un impulso diplomático para que Damasco y Jerusalén normalicen sus relaciones, informó este miércoles Associated Press (AP).



Según la agencia de noticias estatal siria SANA, las dos partes discutieron la reducción de las tensiones recientes, que se dispararon después de que Israel interviniera militarmente el mes pasado a favor de la comunidad drusa en el sur de Siria.



También se habló de restaurar el acuerdo de separación de 1974 con Israel, que creó una zona de amortiguación supervisada por la ONU que separa ambos países.

