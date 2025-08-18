Trump: los rehenes israelíes sólo volverán cuando Hamás sea "destruido"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump dijo este lunes que los rehenes israelíes volverán de Gaza sólo cuando Hamás sea "destruido," pareciendo expresar una posición alineada con la del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en medio de conversaciones indirectas de un alto el fuego.

"¡¡¡Sólo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido!!!", escribió Trump en TruthSocial. "Cuanto antes tenga lugar, mayores serán las posibilidades de éxito", agregó.

"Recuerden, yo fui quien negoció y consiguió que cientos de rehenes fueran liberados y puestos en libertad en Israel (¡y en Estados Unidos!)", expresó, aparentemente refiriéndose a los 30 rehenes liberados durante el acuerdo de alto el fuego de enero-marzo y a la liberación en mayo del secuestrado estadounidense-israelí Edan Alexander.

"Yo fui quien puso fin a seis guerras en solo seis meses. Yo fui quien DESTRUYÓ las instalaciones nucleares de Irán", escribió Trump. "Juega para GANAR, o no juegues en absoluto", subrayó.

Netanyahu, que ha dicho a menudo que entre los objetivos bélicos de Israel en Gaza figura el desmantelamiento de Hamás, anunció el sábado por la noche su apoyo a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra en Gaza, pero solo si significaba la liberación de todos los rehenes restantes y el desarme de l grupo terrorista.

"Aceptaremos un acuerdo en el que todos los rehenes sean liberados de una vez y según nuestras condiciones para poner fin a la guerra, que incluyen el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro y el establecimiento de una autoridad gobernante que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina, y que viva en paz con Israel", dijo el premier, según su oficina.

Una delegación qatarí llegó a Egipto el domingo, al parecer como parte de un intento acelerado de que Israel y Hamás vuelvan a la mesa de negociaciones para mantener conversaciones indirectas.

Mientras tanto, el sábado por la noche se celebró un debate en el Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de presentar los planes operativos para la ofensiva en la Ciudad de Gaza al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir. Las deliberaciones sobre el proyecto final del plan están en curso.

Hamás secuestró a 251 personas en Israel el 7 de octubre de 2023, durante una invasión de miles de terroristas, que también asesinaron a unas 1.200 personas. De los rehenes, 148 fueron recuperados, la mayoría en dos acuerdos que implicaban un alto el fuego y la liberación de prisioneros palestinos en el Estado judío. Israel cree que Hamás sigue reteniendo a 50 rehenes, 20 de los cuales se cree que están vivos.

Ted Cruz urge a Trump a reconocer a Somalilandia por sus crecientes lazos con Israel

El senador Ted Cruz (republicano de Texas) está instando a la Administración Trump a reconocer formalmente a la República de Somalilandia, en el Cuerno de África, como un Estado independiente, citando la ubicación estratégica de la entidad, sus contribuciones a la lucha antiterrorista regional y sus esfuerzos para fortalecer los lazos con Israel.



"Somalilandia ha surgido como un socio diplomático y de seguridad crítico para Estados Unidos, ayudando a América a avanzar en nuestros intereses de seguridad nacional en el Cuerno de África y más allá", escribió el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre África y Política de Salud Global al presidente Donald Trump.



Cruz señaló que Somalilandia está "estratégicamente situada a lo largo del Golfo de Adén, lo que la sitúa cerca de uno de los corredores marítimos más transitados del mundo", y limita con Yibuti, Etiopía y Somalia, de la que es reconocida internacionalmente como parte.

