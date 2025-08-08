Washington habría convocado la primera reunión entre la ONU y la Fundación Humanitaria para Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de agosto, 2025

Tras meses de enfrentamientos con la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglos en inglés) y semanas de rechazar sus llamamientos a la cooperación, Naciones Unidas aceptó este miércoles una reunión con la fundación en la misión estadounidense ante el organismo mundial en la ciudad de Nueva York, informó Axios.

Washington, que al parecer actuó como mediador en la reunión, ha estado presionando para que se entregue más ayuda en Gaza. Morgan Ortagus, asesora de la misión de Estados Unidos que fue enviada especial adjunta del país norteamericano para Medio Oriente, y el líder de la fundación Johnnie Moore asistieron a la reunión, en la que estuvieron representados el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el Fondo de la ONU para la Infancia, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y la Cruz Roja Internacional, según Axios.

La reunión fue la primera conversación directa conocida públicamente entre dirigentes de la ONU y de la fundación. Esta última comenzó a operar en Gaza a finales de mayo.

"Fuentes con conocimiento de la reunión dijeron que las sensibilidades políticas y personales condujeron a reglas básicas inusuales: no se permitieron teléfonos en la reunión, y se celebró bajo las normas de Chatham House, lo que significa que nada en la reunión podía atribuirse a sus participantes", informó Axios. "Según las fuentes, no se tomó ninguna decisión sobre la cooperación en Gaza. La única decisión de la reunión fue que ambas partes redujeran los ataques públicos en los medios de comunicación contra la otra", agregó.

Naciones Unidas ha admitido que alrededor del 89% de sus camiones con ayuda para los gazatíes han sido saqueados desde el 19 de mayo. También ha declarado que sólo sus agencias pueden proporcionar adecuadamente los artículos necesarios en Gaza. La Fundación Humanitaria de Gaza ha manifestado que ve con buenos ojos la colaboración con Naciones Unidas para ayudar mejor a los gazatíes.

Ross Smith, director de preparación y respuesta ante emergencias del Programa Mundial de Alimentos, dijo a JNS el 29 de julio que el programa de la ONU "habla con todos los socios potenciales".

"Efectivamente, hemos hablado a nivel operativo con la GHF. No tenemos una asociación operativa con GHF. Ellos tienen un modelo diferente al nuestro", agregó.

"Podemos trabajar en paralelo", sostuvo. "Necesitamos a todos los actores a bordo para proporcionar apoyo dentro de Gaza", prosiguió.

JNS preguntó a Tommy Pigott, principal portavoz adjunto del Departamento de Estado, sobre la supuesta reunión entre Naciones Unidas y la fundación. "Me remito a la GHF para más detalles sobre las reuniones que puedan o no estar teniendo con diferentes organizaciones o con Naciones Unidas", señaló.

"Hemos sido claros en que queremos que la mayor cantidad posible de ayuda llegue a la gente de Gaza sin que sea saqueada por Hamás", declaró a JNS. "Hemos sido claros en que queremos ver soluciones creativas, que exista un mecanismo que haya sido capaz de entregar 110 millones de comidas sin que hayan sido saqueadas por Hamás", añadió. (La fundación ha dicho que entregó esa cantidad de comidas).

"También hemos sido claros en nuestras preocupaciones sobre cómo otros sistemas de entrega diferentes han visto problemas cuando se trata de la desviación de la ayuda", dijo Pigott. "Veremos qué detalles específicos salen en términos de pasos futuros, pero hay muchas opciones que se están discutiendo", continuó.

Un alto funcionario de la Administración Trump indicó a JNS esta semana que la fundación es "caótica" y "no es bonita, pero funciona".

"Cualquiera que piense que esto va a ser la solución está equivocado", manifestó el funcionario. "Cualquiera que piense que esto no puede ser parte de la solución está igualmente desilusionado, y yo diría que está más fundamentalmente equivocado", concluyó.

El plan de EEUU busca desarmar a Hezbolá a finales de año y que las fuerzas israelíes abandonen Líbano

Estados Unidos ha presentado al Líbano una propuesta por fases destinada a desarmar a los terroristas de Hezbolá, apoyado por Irán, y poner fin a las operaciones militares de Israel en el país, informó Reuters este jueves.



El plan del enviado estadounidense Tom Barrack, que fue discutido en una reunión del Gabinete libanés el jueves y del que Reuters recibió una copia, pide que Hezbolá sea despojada de sus armas antes de fin de año.



El 26 de noviembre, Jerusalén y Beirut alcanzaron un acuerdo destinado a poner fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá. La organización terrorista comenzó a atacar al Estado judío en apoyo de Hamás tras su masacre en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.



Desde el alto el fuego, las FDI han llevado a cabo ataques regulares para impedir que Hezbolá reconstruya sus capacidades violando la tregua.



El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha rechazado las exigencias de desarmarse conforme al acuerdo. El mes pasado, advirtió que los terroristas de Hezbolá estaban "recuperándose y listos ahora" para enfrentarse a Jerusalén.



© JNS