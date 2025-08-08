Berlín suspende las exportaciones de armas a Israel en plena ofensiva contra la Ciudad de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de agosto, 2025

Alemania suspendió este viernes la exportación de armas "ofensivas" a Israel, horas después de que el Gabinete de Seguridad del primer ministro Benjamín Netanyahu aprobara ampliar la guerra en el norte de Gaza.

"El Gobierno federal retendrá, hasta nuevo aviso, la aprobación para la exportación de cualquier equipo militar que pueda ser utilizado en la Franja de Gaza", afirmó el canciller alemán Friedrich Merz en un comunicado de prensa.

Afirmó que la decisión de Jerusalén de intensificar sus operaciones militares "hace cada vez más difícil" perseguir las "más altas prioridades" de Berlín de liberar a los rehenes restantes y alcanzar un alto el fuego.

"Hamás no debe tener ningún rol en la futura gobernanza de Gaza", manifestó el Gobierno alemán, al tiempo que expresó su "profunda preocupación por el continuo sufrimiento de la población civil en Gaza".

Con la ofensiva programada de Israel, el Estado judío "tiene una responsabilidad aún mayor de garantizar que se satisfacen las necesidades de la población", reza el comunicado.

La congelación de las exportaciones alemanas no se aplica a sistemas de defensa como los sistemas antimisiles o los equipos navales, informó Politico. Además, puede que sólo afecte a los nuevos contratos, no a las entregas de acuerdos anteriores, sugiere el informe.

Merz instó además a Israel a seguir tomando "medidas globales y sostenibles" para mejorar la situación humanitaria en Gaza, al tiempo que le pidió que evitara cualquier medida encaminada a anexionar Judea y Samaria (Ribera Occidental), como la resolución no vinculante a favor de aplicar la soberanía israelí a Judea, Samaria y el valle del Jordán que la Knesset (Parlamento de Israel) aprobó el mes pasado.

El vicecanciller alemán Lars Klingbeil, colíder del Partido Socialdemócrata, apoyó la prohibición de armas, alegando que "el sufrimiento humanitario en Gaza es insoportable", informó el diario del país europeo Bild.

El Gabinete de Seguridad israelí decidió por "mayoría decisiva" aprobar el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para derrotar a Hamás, incluido el control de la Ciudad de Gaza, informó la Oficina del mandatario del Estado judío este viernes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para "tomar el control de la Ciudad de Gaza, mientras distribuyen ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", informó la Oficina del primer ministro.

La encuesta bimestral Deutschlandtrend, realizada por la empresa alemana Infratest dimap, informó el jueves que el 66% de los encuestados recientemente cree que el país debería presionar más a Israel para que cambie su política sobre Gaza, según la emisora alemana Deutsche Welle (DW).

A pesar de que Merz ha afirmado en repetidas ocasiones que Alemania tiene una mayor responsabilidad en la existencia de Israel que otras naciones, la encuesta mostró que solo el 31% está de acuerdo, añadió la emisora.

Estas tendencias pueden significar un cambio en las relaciones entre ambos países, que se han mantenido en gran medida en términos positivos desde que se establecieron oficialmente los lazos diplomáticos en 1965.

En junio de 2025, el ministro alemán de Relaciones Exteriores Johann Wadephul afirmó que Berlín seguirá respaldando al Estado judío, en un aparente giro de los últimos comentarios sobre la cuestión.

"Alemania seguirá apoyando al Estado de Israel, incluso con el suministro de armas", dijo el alto diplomático a los legisladores en el Parlamento el 4 de junio, informó la agencia de noticias alemana DPA.

Wadephul, miembro de la gobernante Unión Demócrata Cristiana de Alemania, de centro-derecha, habló tras una declaración anterior en la que afirmaba que Berlín podría verse obligado a tomar "nuevas medidas" si Jerusalén sigue persiguiendo su objetivo de destruir a Hamás en Gaza.

"Nuestro pleno apoyo al derecho a existir y a la seguridad del Estado de Israel no debe instrumentalizarse para el conflicto y la guerra que se libra actualmente en la Franja de Gaza", declaró Wadephul a la prensa el 27 de mayo.

El plan de EEUU busca desarmar a Hezbolá a finales de año y que las fuerzas israelíes abandonen Líbano

Estados Unidos ha presentado al Líbano una propuesta por fases destinada a desarmar a los terroristas de Hezbolá, apoyado por Irán, y poner fin a las operaciones militares de Israel en el país, informó Reuters este jueves.



El plan del enviado estadounidense Tom Barrack, que fue discutido en una reunión del Gabinete libanés el jueves y del que Reuters recibió una copia, pide que Hezbolá sea despojada de sus armas antes de fin de año.



El 26 de noviembre, Jerusalén y Beirut alcanzaron un acuerdo destinado a poner fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá. La organización terrorista comenzó a atacar al Estado judío en apoyo de Hamás tras su masacre en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.



Desde el alto el fuego, las FDI han llevado a cabo ataques regulares para impedir que Hezbolá reconstruya sus capacidades violando la tregua.



El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha rechazado las exigencias de desarmarse conforme al acuerdo. El mes pasado, advirtió que los terroristas de Hezbolá estaban "recuperándose y listos ahora" para enfrentarse a Jerusalén.



