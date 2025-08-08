El consejo de seguridad israelí vota a favor de controlar la ciudad de Gaza por "mayoría decisiva"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de agosto, 2025

El gabinete de seguridad israelí decidió por "mayoría decisiva" aprobar el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para derrotar a Hamás, incluido el control de la ciudad de Gaza, declaró el viernes por la mañana la oficina del premier.

"Una mayoría decisiva de ministros del gabinete de seguridad creía que el plan alternativo que se había presentado al gabinete de seguridad no lograría ni la derrota de Hamás ni la devolución de los rehenes", según la oficina de Netanyahu.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para "tomar el control de la ciudad de Gaza, mientras distribuyen ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", declaró la oficina del primer ministro.

Indicó que el gabinete votó cinco principios: desarmar a Hamás, devolver a todos los rehenes vivos y muertos, desmilitarizar Gaza, control de seguridad israelí de la Franja y crear una "administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

Anteriormente, Netanyahu había dicho que Israel controlaría la totalidad de la Franja.

David Friedman, ex embajador de Estados Unidos en Israel, declaró que "los objetivos de Israel en Gaza han sido los mismos desde el 7 de octubre -derrotar a Hamás, de forma que ya no amenace a Israel ni a la población de Gaza y recuperar a todos los rehenes."

"Estos objetivos no han cambiado ni un solo día. A quienes critican la decisión de Netanyahu de controlar Gaza temporalmente, ¿qué otra cosa debería hacer?", declaró Friedman. "No hay ningún acuerdo de rehenes sobre la mesa, y Hamás no está dispuesto a rendirse. Y el abandono de Israel por parte del Reino Unido, Canadá y Francia, junto con 27 senadores demócratas, no da a Hamás ningún incentivo para llegar a un acuerdo."

Continuar la guerra puede ser impopular, "pero entregar a Hamás una victoria es, y debería ser, aún menos popular", declaró Friedman. "Rezando por los valientes soldados de Israel para que rescaten a todos los rehenes y pongan fin de forma decisiva al control de Hamás sobre Gaza".

El ejército israelí dijo a los residentes de Zeitoun, un distrito de la ciudad de Gaza que fue un importante bastión de Hamás, que evacuaran el miércoles, a medida que el ejército amplía sus operaciones hacia el oeste. Las FDI despejaron Zeitoun durante una operación de dos semanas en 2024.

El mes pasado, el ejército israelí dijo que una investigación determinó que golpeó involuntariamente una iglesia católica en la ciudad de Gaza. El Comité Judío Estadounidense ha declarado que donará 25.000 dólares para ayudar a reconstruir la iglesia.

©️JNS