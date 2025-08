"Un horrible ataque antisemita" contra un estadounidense, que sirvió en las FDI, en el área de St. Louis

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de agosto, 2025

Leo Terrell, jefe del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo en el Departamento de Justicia y abogado de derechos civiles desde hace 35 años, escribió en las redes sociales este martes que la Embajada israelí le informó de un "horrible ataque antisemita" en St. Louis, donde un ciudadano estadounidense que sirvió en el Ejército israelí, así como su familia y amigos, fueron atacados.

Imágenes gráficas, que Terrell revisó, mostraban coches pertenecientes al ciudadano, su familia y amigos que fueron "incendiados y destruidos", escribió Terrell. "Graffitis de odio frente a la casa de la familia le acusaban de ser un asesino y pedían la muerte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", agregó.

Terrell dijo a JNS que el presidente estadounidense Donald Trump y Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, no van a tolerar el odio a los judíos.

"Ciertamente no voy a tolerarlo como jefe del grupo de trabajo", dijo a JNS. "Así que en cuanto lo vi, me puse inmediatamente en contacto con el FBI", añadió.

"Miré las imágenes, me parecieron ofensivas y llamé al FBI, les envié la información y me aseguré de que la fiscal general Bondi estuviera al corriente de todo", afirmó. "El FBI, no puedo revelar lo que pasó, pero están sobre el terreno junto con las autoridades locales, y los autores van a enfrentarse a la Justicia", prosiguió.

En las redes sociales, Terrell escribió que habló directamente con la familia cuya propiedad fue atacada. "Estoy indignado, la violencia antisemita no tiene lugar en Estados Unidos, ni en St. Louis ni en ninguna parte", escribió. "Si cometes crímenes de odio antisemitas, serás atrapado, y tendrás que rendir cuentas", continuó.

La cabo Jenny Schwartz, oficial de servicios comunitarios y de información pública en el Departamento de Policía de Clayton en Clayton, Missouri, que es adyacente a St. Louis, dijo a JNS que el departamento está "todavía investigando activamente el fuego sospechoso y el mensaje de odio descubierto en el 7500 de la avenida Westmoreland esta mañana".

"Estamos trabajando diligentemente para identificar al individuo o individuos responsables de este acto, e instamos a cualquier persona con información que pueda ayudar en nuestra investigación a ponerse en contacto con la Oficina de Detectives de Clayton", señaló.

El Departamento de Policía de Clayton declaró que estaba investigando un "incendio sospechoso y un crimen de odio".

"Justo después de las 3 de la mañana, los oficiales que respondieron descubrieron que tres vehículos habían sido dañados por un incendio, que se cree que fue provocado intencionalmente", declaró el departamento. "Además, los agentes localizaron pintadas antisemitas escritas en la calzada. No se registraron heridos", remarcó.

El departamento declaró que cree que la víctima, que vive en Clayton, fue un "objetivo específico". Está investigando el incidente como un crimen de odio.

"No hay indicios de ninguna otra amenaza a la comunidad", indicó. "Se ha solicitado la colaboración del FBI y de la Unidad Regional de Bombas e Incendios de St. Louis para que colaboren en la investigación", agregó.

"Odio puro y duro"

Terrell dijo a JNS que hay que "estar en la negación" para dudar de que "el antisemitismo es rampante".

"La gente no reacciona adecuadamente a ello, y si no fuera por la Administración Trump, puedo asegurarte que no tendrías al FBI sobre el terreno ahora mismo. No tendrías a Pam Bondi involucrada", declaró. "La gente le está dando la espalda a esto", añadió.

El hecho de que Trump sea presidente ha dado esperanzas a los judíos estadounidenses e israelíes de que "vamos a acabar con el antisemitismo", sostuvo Terrell. "Es una administración diferente, y somos muy agresivos con el antisemitismo", subrayó.

"Estamos tratando de disuadir a estos odiadores, y hay muchos de ellos", manifestó.

JNS preguntó al funcionario del Departamento de Justicia si las fuerzas del orden locales deberían ponerse en contacto con el FBI sobre incidentes de presunto odio a los judíos, dado el aumento del antisemitismo. Terrell se negó a hablar de la aplicación de la ley local específica en este caso.

"El Gobierno federal está dispuesto a venir y ayudar a cualquier funcionario local a combatir el antisemitismo", expresó, en términos generales. "Tenemos que suponer que saben lo que es el antisemitismo. Yo no voy a hacer esa suposición. Algunos individuos podrían simplemente ver esto como un incendio provocado", prosiguió.

"El Gobierno federal, bajo la Administración de Trump y Pam Bondi: estamos en todas partes", dijo Terrell a JNS. "Es por eso que saltamos sobre esto hoy. Nos dimos cuenta. Saltamos sobre ello", continuó.

JNS preguntó a Terrell cómo respondería si alguien dijera que este incidente apuntó a un estadounidense porque luchó en el Ejército israelí y no porque es judío.

"Me parece que esa hipótesis aplicable a esta situación, y quiero asegurarme de que escuchen esto, es ofensiva. ¿Por qué? Pueden decir lo que quieran. Miren el vídeo. Miren el incendio. Miren el vehículo. Miren los daños a la propiedad", sostuvo.

"Este es el mayor problema que ha tenido la gente: confundir el discurso de la Primera Enmienda con una conducta ilegal", dijo a JNS. "El discurso de la Primera Enmienda, ya sea antiisraelí o antisemita, se tira por la ventana cuando se tiene ese tipo de conducta. Es criminal", añadió.

"Tu pregunta es la que están utilizando muchos medios de comunicación y muchos de estos manifestantes. 'Esto es la Primera Enmienda'. Pues no. No lo es", declaró. "Nunca he visto en mi vida el antisemitismo, el odio a los judíos, tan grave como es, aparte del hecho de que lo enseñé como profesor de historia, cuando no estaba vivo, sobre la Segunda Guerra Mundial", remarcó.

"Esto es odio puro y duro", aseguró.

Terrell dijo a JNS que el Gobierno de Biden "no hizo nada". La Administración Trump "ha hecho maravillas en los campus universitarios, persiguiendo los crímenes de odio", dijo. "No es diferente. Es el día y la noche", agregó.

JNS preguntó a Terrell si es optimista de que la Administración pueda lograr grandes avances en la respuesta al odio judío en el país, o si el antisemitismo es tan generalizado que seguirá siendo un problema importante a pesar de los esfuerzos del Gobierno federal.

"Tenemos algunas estrellas de Trump. Tenemos a Marco Rubio, y su posición es clara", dijo sobre el secretario de Estado estadounidense. "Tenemos a Pam Bondi. Tenemos a su servidor. Y entonces, ¿creo que va a haber alguna mejora? Sí".

Pero la preocupación de Terrell es que "tenemos, en mi opinión, hasta 2028 para poner barandillas que protejan a los judíos en este país".

"Por favor, cite esto", dijo, "no hay otro presidente que haya sido mejor amigo de los estadounidenses judíos que Donald J. Trump. Llevo mucho tiempo en esta Tierra. Puedo decirlo sin ninguna duda", subrayó.

"No sé qué va a pasar después de 2028", expresó. "Estamos en una misión para establecer barandillas de protección para los ciudadanos estadounidenses judíos en este país. Pam Bondi, Marco Rubio, Pete Hegseth", el secretario de Defensa, "el presidente Trump y un elenco de miles. Puedo garantizarte que estamos enfocados".

El FBI revela que los judíos fueron el blanco del 69% de los delitos de odio religioso en 2024 y el 71% desde octubre de 2023 De los 2.942 crímenes de odio basados en la religión que se denunciaron ante el FBI en 2024, 2.041 (69%) tenían como objetivo a judíos, según los nuevos datos que la agencia federal de aplicación de la ley publicó en su herramienta de exploración de datos sobre delitos.



El siguiente tipo de prejuicio antirreligioso en importancia el año pasado fueron los 256 delitos contra musulmanes, que representaron alrededor del 9% de todos los incidentes de este tipo. Eso significa que los judíos tenían alrededor de un 660% más de probabilidades que los musulmanes de ser víctimas de ofensas por prejuicios antirreligiosos en Estados Unidos el año pasado.



Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024, los judíos fueron víctimas de 8.376 ofensas por prejuicios basados en la religión, o alrededor del 62% de las 13.424 ofensas por este tipo de agresiones. Desde octubre de 2023 -el mes del ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel- hasta diciembre de 2024, los judíos fueron el objetivo de 3.051 ofensas, el 71% de los 4.279 delitos de odio basados en la religión.



Desde octubre de 2023, los musulmanes en Estados Unidos han sido el blanco de 395 delitos, el 9% de todos los incidentes por prejuicios basados en la religión.

