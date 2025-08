La lista de empleados de la UNRWA incluye a muchos terroristas de Hamás

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de agosto, 2025

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos envió la semana pasada al Ministerio de Relaciones Exteriores israelí una lista de trabajadores que incluía muchos nombres de terroristas de Hamás, dijo este domingo Amir Weissbrod, subdirector general de la división del ministerio para la ONU y las organizaciones internacionales.

"Nada nuevo bajo el sol con la UNRWA", escribió Weissbrod en X.

El diplomático señaló que algunos de los trabajadores fueron identificados como terroristas por Israel ya en 2011. "No se hizo nada al respecto y siguen empleados", continuó.

Weissbrod proporcionó tres ejemplos de terroristas en la nómina de la UNRWA.

- Mohammad Abi Itiwi, según el diplomático, figura como conductor de la UNRWA a pesar de que "participó en el secuestro de jóvenes israelíes de un refugio antibombas cerca del kibutz Re'im" durante la masacre dirigida por Hamás del 7 de octubre de 2023. Abu Itiwi fue abatido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en agosto de 2024, aunque "sigue empleado [y] recibiendo dinero", escribió Weissbrod.

- Naji Abdullah Abu Aziz es "director de escuela de día y miembro en la unidad de fabricación química de Hamás de noche", continuó el diplomático.

"Mostré información sobre Abu Aziz varias veces en mi cuenta y esta información también fue entregada al secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher", señaló Weissbrod.

Israel informó a la ONU sobre las actividades terroristas de Aziz en 2011 y de nuevo en 2024, sin embargo, sigue siendo empleado de la UNRWA, lamentó el funcionario israelí.

- Khalid Said El-Masry también figuraba como director de una escuela de la UNRWA, a pesar de que las fuerzas de seguridad israelíes encontraron un túnel bajo su institución. Weissbrod informó a la agencia de la pertenencia de El-Masry a la organización terrorista Hamás, pero no se le ha retirado su condición de empleado, añadió.

Estos son "solo una pequeña muestra de muchos ejemplos para demostrar por qué cualquier gobierno responsable que no quiera que el dinero de sus contribuyentes llegue a Hamás no debería financiar a la UNRWA", sostuvo Weissbrod.

El diplomático acompañó su publicación con cuatro fotos que demuestran la doble pertenencia de los terroristas a la UNRWA y a Hamás.

La Administración Trump dijo al Congreso la semana pasada que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) debía ser desmantelada debido a sus vínculos con el terrorismo.

"La Administración ha determinado que la UNRWA está irremediablemente comprometida y ahora busca su desmantelamiento total", escribió el Departamento de Estado al Congreso, según The Washington Free Beacon.

Una investigación interna de la ONU descubrió que al menos nueve miembros del personal de la UNRWA "probablemente o muy probablemente" participaron directamente en los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Israel, que mantiene desde hace tiempo que la agencia tiene vínculos terroristas, afirma que muchos más miembros del personal de la UNRWA están vinculados a Hamás y a otros grupos radicales palestinos.

El 31 de julio, víctimas de atentados terroristas de Hamás y Hezbolá, y sus familiares, presentaron una demanda contra la UNRWA por ayudar a los grupos y fomentar el terrorismo.

Según informó el sábado The New York Times, los demandantes reclaman a la agencia de las Naciones Unidas una indemnización no especificada, tanto compensatoria como punitiva.

Desde el año pasado se está tramitando un caso similar en un tribunal federal de Manhattan.

Trump afirma que funcionarios estadounidenses no han visto pruebas de genocidio en Gaza

El presidente Donald Trump fue preguntado durante una rueda de prensa en Allentown, Pensilvania, el domingo por la noche si funcionarios estadounidenses, incluido Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, habían visto pruebas de genocidio en Gaza.



"No creo y, mira, están en guerra allí. Algunas cosas horribles ocurrieron el 7 de Octubre, como saben", dijo Trump. "Fue algo horrible, horrible. Una de las peores que he visto. He visto muchas cosas malas desde que soy presidente en términos de guerras", agregó.



La Administración Trump no ha acusado anteriormente a Israel de genocidio en Gaza.

