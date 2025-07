¿Por qué los sindicatos de profesores de Estados Unidos están en guerra con Israel?

11 de julio, 2025

En la lista de profesiones que inspiran más respeto entre los estadounidenses, los profesores ocupan un lugar muy destacado. Según Gallup, sólo los enfermeros obtuvieron una puntuación más alta que los educadores en su encuesta anual relativa a las opiniones sobre las profesiones. Como era de esperar, solo los políticos y los grupos de presión se sitúan por debajo de los periodistas, pero la mayoría de la gente quiere a los profesores por buenas razones. Al fin y al cabo, realizan una de las tareas más importantes de la sociedad y, sin embargo, suelen estar mal compensados por sus esfuerzos.

Por eso puede haber sorprendido a la mayoría de los observadores casuales la noticia de que la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés) -el mayor sindicato de profesores del país- había cortado lazos con la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) por su insistencia en oponerse al antisemitismo. Lo mismo podría haber ocurrido en otros casos en los que dichos sindicatos han adoptado posturas que promueven planes de estudios prejuiciosos o se han opuesto a la adopción de medidas contra el odio a los judíos.

Capturados por la izquierda



Nadie debería sorprenderse.

Los sindicatos de profesores de Estados Unidos -las organizaciones nacionales como la NEA y su rival, la Federación Americana de Profesores- y la mayoría de las asociaciones locales que representan a los educadores llevan mucho tiempo capturados por ideólogos de izquierda. Esto las ha colocado en primera línea de la política partidista, convirtiéndolas en uno de los mayores donantes de los candidatos del Partido Demócrata, así como de los grupos de defensa progresistas y de izquierda. Además de su papel como grupo de interés partidista, estos sindicatos se han convertido en parte integrante de la guerra cultural que sacude a la sociedad estadounidense, ya que los llamados progresistas han tratado de derribar el canon occidental en el sistema educativo estadounidense y sustituirlo por una nueva fe laica woke basada en una obsesión neomarxista por la raza.

Los sindicatos se han convertido, al igual que las turbas de estudiantes, profesores y administradores pro-Hamás en los campus universitarios, en el eje del aumento del odio antiisraelí y antijudío que se ha extendido por todo el país en los últimos años. Nuestra atención se ha centrado, comprensiblemente, en los que corean a favor del genocidio judío ("Del río al mar") y del terrorismo contra los judíos en todas partes ("Globalizar la Intifada"). Eso ha llevado a un contraataque de la Administración Trump, que ha tratado de desfinanciar universidades de élite como Harvard y Columbia, que toleran y fomentan el antisemitismo.

Pero operando en gran medida sin el tipo de publicidad y escrutinio que se ha centrado en el objetivo de los judíos en el mundo académico, los sindicatos de maestros, cuyos miembros dotan de personal al sistema escolar K-12 de la nación, han desempeñado un papel clave en la generalización de los libelos de sangre contra Israel, etiquetando falsamente el sionismo como una forma de racismo y negando la historia y la condición de pueblo judío.

¿Por qué los profesores se han convertido en las tropas de choque de la izquierda interseccional?

Sus sindicatos están dirigidos por activistas de la izquierda dura como Randi Weingarten de la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), y como consecuencia, han hecho mucho más daño que bien a los estudiantes de la nación. Esto se hizo muy evidente cuando los sindicatos hicieron todo lo posible para mantener las escuelas cerradas durante la pandemia de COVID-19 mucho después de que estuviera claro que los jóvenes no corrían un alto riesgo de contraer la enfermedad y que mantenerlos fuera de las aulas les estaba haciendo un enorme daño.

Teorías tóxicas



Pero el contexto es un conflicto más amplio sobre cómo los estadounidenses deben pensar en su país y en la civilización occidental. La mayoría de los profesores -y sus sindicatos- se sitúan directamente en el campo progresista que ha abrazado la crítica izquierdista de Occidente. Como consecuencia, han estado adoctrinando a una generación de jóvenes estadounidenses para que se traguen los mitos tóxicos de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento, en los que Estados Unidos es descrito erróneamente como una nación irremediablemente racista. Estas doctrinas divisorias etiquetan a los judíos y a los israelíes como opresores blancos siempre equivocados, y a los palestinos como gente de color oprimida, que tiene razón hagan lo que hagan.

Esa es una interpretación completamente falsa de la guerra centenaria para oponerse a la presencia judía en la Tierra de Israel, que no tiene nada que ver con la raza. Sin embargo, les ha llevado a creer que los israelíes -las víctimas del horrendo terrorismo del 7 de octubre de 2023 y de una guerra emprendida contra su existencia por Irán y sus proxies terroristas Hamás, Hezbolá y los hutíes- son los villanos del conflicto de Oriente Medio. Y eso significa inevitablemente que los árabes palestinos -los autores de la peor matanza masiva de judíos desde el Holocausto, dirigida por grupos empeñados en el genocidio- son los buenos.

Ese es el contexto de la ruptura de la NEA con la ADL.

Que estos dos grupos estén enfrentados no es tanto irónico como una señal de la radicalización de los sindicatos.

Como grupo, los profesores merecen nuestro respeto y apoyo. La desafortunada verdad, sin embargo, es que por mucho que nos quejemos con razón de lo que se enseña hoy en las instituciones educativas de élite, una generación de estadounidenses ya ha sido influenciada por doctrinas woke. Jonathan S. Tobin

Traicionados por sus aliados



En los últimos años, bajo el liderazgo del CEO y director nacional Jonathan Greenblatt, la ADL, al igual que los sindicatos y otros grupos progresistas, se ha movido hacia la izquierda y a menudo ha actuado como auxiliar judío del Partido Demócrata en lugar de ceñirse a su misión de defender a los judíos. Ha hecho política partidista en algunas cuestiones y luego no sólo ha apoyado el movimiento antisemita Black Lives Matter, sino que también ha incorporado parte de la ideología woke de la extrema izquierda en su popular plan de estudios No hay lugar para el odio que comercializa a los distritos escolares.

Sin embargo, tras la oleada de antisemitismo posterior al 7 de Octubre, Greenblatt y la ADL parecen haber recordado, al menos hasta cierto punto, por qué se fundó el grupo y por qué sigue siendo necesario. Han respondido a la crisis volviendo a sus raíces, denunciando a menudo el antisemitismo en los campus universitarios y en otros lugares. Sin embargo, para su descrédito y mostrando que todavía valoran las lealtades partidistas por encima de su misión de defender a los judíos, se han opuesto a los esfuerzos del presidente Donald Trump para desfinanciar las instituciones educativas que han generalizado el odio a los judíos.

Sin embargo, la ADL ha seguido abogando por la adopción de la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que cita con razón el tipo de doble rasero, libelos de sangre y oposición a la existencia de un Estado judío en el planeta que ahora es rutina en la izquierda. Eso y la a menudo poco enérgica defensa de la ADL de la conducción israelí de la guerra contra Hamás y la oposición a las falsas afirmaciones de un genocidio en Gaza la pone en desacuerdo con la NEA, y otros que se dedican a difundir y enseñar estas falsedades.

No es de extrañar que los antiguos aliados de la ADL no sólo se hayan vuelto contra ellos, sino que ahora se refieran a ellos con la misma rabia con la que se refieren al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Del mismo modo que los izquierdistas atacan a los judíos en las universidades, para ellos los únicos judíos buenos son los de extrema izquierda que están dispuestos a renegar de su propio pueblo y a oponerse a la existencia de Israel e incluso a apoyar a quienes, como Hamás, buscan el genocidio judío.

Dado que la ADL se opone a quienes pretenden matar a judíos e israelíes, la NEA cree que es un error permitir que el grupo le ayude a definir o contrarrestar el antisemitismo. De hecho, como dijo un apologista de Hamás y activista de la NEA, los sindicatos consideran que un grupo como la ADL, que apoya a Israel, es similar a las empresas de combustibles fósiles que insisten ruidosamente en que están destruyendo el planeta. Como era de esperar, el abiertamente antisemita Consejo de Relaciones Islámicas Americanas (CAIR, por sus siglas en inglés) apoyó su voto.

Esta es sólo una más en una lista cada vez más larga de acciones en las que los sindicatos se han alineado en contra de los esfuerzos para contrarrestar el odio a los judíos. Esta misma semana, la Asociación de Profesores de California se opuso a la creación de una oficina estatal para combatir el antisemitismo. Sus motivos no dejaban lugar a dudas. La asociación temía que cualquier programa estatal de este tipo mermara su capacidad para difundir desinformación sobre Israel y adoctrinar a los estudiantes para que traten al Estado judío como una entidad ilegítima que no sólo está cometiendo atroces crímenes de guerra contra los árabes palestinos, sino que no tiene derecho a existir. En esencia, se oponen a cualquier definición de antisemitismo que no les dé un pase libre para cometerlo.

'Túneles de Hamás'



Para quienes han estado luchando contra la propagación del odio a los judíos en las escuelas, esto no es nada nuevo. Lori Lowenthal Marcus, directora legal de The Deborah Project, una organización de defensa legal sin ánimo de lucro que lucha contra el antisemitismo en todo Estados Unidos asesorando a padres y profesores, además de llevar a los tribunales a sistemas escolares y universidades, dice que gran parte del problema son los sindicatos.

"Lo que hemos descubierto en las escuelas públicas K-12 es que la mayoría de los materiales antisemitas utilizados en las aulas son compartidos y fuertemente alentados por los dirigentes de los sindicatos de profesores", dice Marcus. "Nos referimos a esos sindicatos como los túneles de Hamás; son la fuente de entrega a través de la cual se introducen los materiales que incitan al odio, en gran parte sin ser detectados, para ser utilizados para envenenar los corazones y las mentes de los estudiantes con odio a los judíos", agrega.

Esto no empezó el 7 de Octubre.

En California, un largo debate sobre un requisito de estudios étnicos en la escuela secundaria giró en torno a la forma en que el plan de estudios de la escuela no sólo excluía a los judíos como un grupo minoritario digno de ser destacado en cualquier programa de este tipo. Sus enseñanzas promovían una narrativa antiisraelí en la que se borraban la historia y los derechos judíos y se deslegitimaba al Estado judío.

Además, como señala Marcus, los alumnos y sus familias han sido a menudo objeto de ataques, rechazo y acoso a causa de su identidad judía, mientras que los profesores y administradores hacían la vista gorda. En algunos casos, lo alientan tácitamente porque consideran que no son más que casos de personas que desahogan su comprensible odio hacia todo lo que asocian con Israel o el judaísmo.

"Hemos visto repetidamente la influencia maligna de los sindicatos de profesores", dice Marcus. "Los sindicatos están detrás, ya sea lanzando un evento Teach-In para Palestina en lugar de clases académicas regulares en Oakland en diciembre de 2023, o instruyendo a los maestros para enseñar sobre el colonialismo de asentamiento y la opresión de Israel y ocultar lo que están enseñando en Los Ángeles, o el simple odio judío, puro y simple, por el Sindicato de Profesores de Massachusetts que está ocurriendo ahora", añade.

Algo de esto podría atribuirse a la tendencia natural de cualquier sindicato a apoyar a sus profesores, hagan lo que hagan. Aun así, cuando se acusa a los educadores de utilizar sus cargos para promover el antisemitismo y el antisionismo, a menudo declaran que no hay nada de malo en expresar sus opiniones personales sobre los temas del momento. Como señala Marcus, los sindicatos afirman a los profesores que "tienen derecho a expresar sus propias opiniones políticas en sus aulas. Pero todos los tribunales del país que han abordado esa cuestión dicen que no es así".

El motor del antisemitismo



Como colectivo, los profesores merecen nuestro respeto y apoyo. Pero la desafortunada verdad es que, por mucho que nos quejemos con razón de lo que se enseña hoy en las instituciones educativas de élite, una generación de estadounidenses ya ha recibido la influencia de las doctrinas de woke. Y ahora se imparten no sólo en Harvard y Columbia, sino en las escuelas primarias, medias y secundarias de todo el país.

Esto es especialmente cierto entre los activistas sindicales. La NEA, la AFT y muchas asociaciones de profesores estatales y locales se han convertido en el motor de la normalización del antisemitismo en las instituciones educativas. Están haciendo todo lo que pueden para resistir el empuje que finalmente están recibiendo de aquellos que están haciendo todo lo posible para hacer retroceder la marea antisemita que ya ha barrido el sistema educativo.

¿Qué podemos hacer al respecto?

En primer lugar, los esfuerzos como los del Proyecto Deborah y otras organizaciones sin ánimo de lucro que están librando esta lucha distrito a distrito necesitan más apoyo. Un partidismo destructivo ha impedido que los principales grupos judíos progresistas como la ADL y el Comité Judío Estadounidense apoyen la campaña de la Administración Trump para desfinanciar a las instituciones que toleran el antisemitismo. Pero si tiene éxito, ese esfuerzo podría recorrer un largo camino para obligar a las escuelas y al mundo académico a renegar de las doctrinas izquierdistas, no sea que también sean despojados de la ayuda federal.

Lo que también es necesario es que las familias y las comunidades se levanten y dejen claro a los sindicatos y a los profesores que no tolerarán más su extremismo. También hay que apoyar a los profesores que disienten de esta plaga woke en su difícil lucha por cambiar los sindicatos desde dentro. Hasta que no lo consigan, debe ponerse fin a cualquier ilusión de que los sindicatos de profesores deben ser considerados con el mismo afecto que su profesión sigue teniendo en la mente del público. La NEA y la AFT, y otras organizaciones similares, deberían ser etiquetadas como lo que son: grupos que difunden odio en lugar de conocimiento.

© JNS