La principal aplicación de noticias del país tiene orígenes chinos y escribe noticias falsas con IA

Publicado por Williams Perdomo 21 de abril, 2026

NewsBreak, una aplicación gratuita con raíces en China, se ha convertido es la aplicación de noticias más descargada en los Estados Unidos. Pero, además, no solo se ha conocido por sus vínculos chinos sino también porque ha publicado noticias falsas generadas con inteligencia artificial.

Un reportaje de Reuters explicó que la aplicación publicó un artículo titulado "La tragedia del día de Navidad golpea a Bridgeton, Nueva Jersey, en medio de una creciente violencia armada en pueblos pequeños". La noticia hablaba de un supuesto tiroteo en la pequeña ciudad.

Sin embargo, el problema, explicó Reuters, "fue que no se produjo ningún tiroteo. El departamento de Policía de Bridgeton, Nueva Jersey, publicó una declaración en Facebook el 27 de diciembre desestimando el artículo, elaborado con tecnología de inteligencia artificial, como completamente falso".

Al se consultado sobre el hecho, la plataforma dijo que eliminó el artículo el 28 de diciembre, cuatro días después de su publicación. A pesar de ello, Reuter hizo una revisión de las noticias publicada por la aplicación y encontró que "en al menos 40 casos desde 2021, el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de la aplicación afectó a las comunidades a las que se esfuerza por servir, y Newsbreak publicó historias erróneas".

En ese sentido, Reuters conversó con varios ex empleados de la plataforma que explicaron que la mayoría del trabajo tecnológico relacionado con el algoritmo de la aplicación se hace desde China.

Aproximadamente la mitad de los 200 empleados de NewsBreak tienen su base en China, donde se dedican a I+D, dijo la compañía. Una lista de empresas de 2022 revisada por Reuters mostró que 100 de los 137 ingenieros de NewsBreak en ese momento tenían su sede en China.

De igual manera, un asistente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aseguró que la actividad NewsBreak genera preocupación de que se pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses en China.

Todo ocurre en un momento en el que se han realizado varias advertencias sobre la amenaza de las empresas de tecnologías chinas para Estados Unidos. Por ejemplo, en marzo, la Comunidad de Inteligencia informó de que el régimen chino usó TikTok para influir en las elecciones de medio mandato. Según un informe publicado por la agencia, las cuentas de TikTok dirigidas por el brazo de propaganda de la República Popular China intentaron influir en candidatos de ambos partidos políticos durante el proceso electoral.

"China está demostrando un mayor grado de sofisticación en su actividad de influir, incluida la experimentación con IA generativa. Las cuentas de TikTok gestionadas por un brazo propagandístico de China supuestamente se dirigieron a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo electoral estadounidense de mitad de mandato en 2022", explicó el informe.