Rafa Márquez, próximo director técnico de México

El exfutbolista mexicano Rafa Márquez, en 2005. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 21 de abril, 2026

Rafael Márquez, exfutbolista del FC Barcelona o New York Red Bulls, entre otros, será el próximo director técnico del combinado nacional de México, sustituyendo a Javier Aguirre.

Apodado como el Káiser, Márquez asumirá el cargo después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, teniendo como objetivo llevar a México a la próxima edición del máximo torneo de fútbol del mundo.

Actualmente ejerce como asistente de Aguirre en el combinado nacional mexicano desde agosto de 2024.

En su etapa de futbolista, Márquez disputó un total de 147 juegos con la camiseta mexicana, siendo el cuarto jugador con más participaciones de la historia del combinado nacional.

Ganó la Copa Confederaciones 1999 y las Copa Oro 2003 y 2011. Con el FC Barcelona, fue campeón en las ediciones de la UEFA Champions League de 2006 y 2009.