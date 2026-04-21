Carolina del Norte: al menos dos muertos y cinco heridos en un tiroteo en un parque
El capitán de la policía de Winston-Salem, Kevin Burns, detalló que un joven de 16 años y otro de 17 murieron en el lugar de los hechos tras ser baleados en el parque Leinbach, cerca de una escuela secundaria.
Las autoridades informaron de que una pelea planeada entre jóvenes terminó en un tiroteo masivo en un parque de Carolina del Norte. El hecho dejó al menos dos adolescentes muertos y otras cinco personas heridas.
En ese sentido, el capitán de la policía de Winston-Salem, Kevin Burns, detalló que un joven de 16 años y otro de 17 murieron en el lugar de los hechos tras ser baleados en el parque Leinbach, cerca de una escuela secundaria.
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Otras cinco personas, de entre 14 y 19 años, también resultaron heridas de bala, con lesiones que varían de graves a leves. La policía precisó que cuatro de las víctimas son mujeres.
"Estoy frustrado"
“Me siento como todos los demás. Estoy frustrado, enojado y triste. Esto no tenía por qué haber sucedido”, dijo Penn.
De igual manera, Penn explicó que no podía responder de inmediato si los adolescentes fallecidos eran los que tenían previsto pelear. El jefe de policía también respondió negativamente cuando se le preguntó si se sabía el motivo de la pelea.