Cleveland se adelanta 2-0 ante Toronto y Atlanta le empata la serie a los Knicks en el Madison

Publicado por Williams Perdomo 21 de abril, 2026

Los Atlanta Hawks dieron el golpe este lunes en el Madison Square Garden al vencer a los New York Knicks por 107 a 106 e igualar 1-1 esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que los Cavaliers vencieron nuevamente a los Raptors y lideran 2-0 su llave.

A última hora, en el tercer partido de este lunes, los Minnesota Timberwolves derrotaron de visita a los Denver Nuggets.

Los Hawks silencian el Madison Square Garden

Los New York Knicks sufrieron una dolorosa derrota 107-106 frente a los Atlanta Hawks en su propia casa, el Madison Square Garden.

CJ McCollum lideró una espectacular remontada de Atlanta, que estuvo abajo hasta por 14 puntos, con 32 puntos, tres rebotes y seis asistencias.

El tercer juego de la eliminatoria se disputará el jueves en el State Farm Arena, en Atlanta (estado de Georgia).

Mikal Bridges tuvo la oportunidad de ganar el partido para los Knicks con un tiro sobre la bocina luego de que McCollum fallara dos libres, pero su lanzamiento se quedó corto.

Los Knicks se mostraron como dominadores los primeros tres cuartos hasta que en el último período no lograron afinar la puntería y apenas sumaron 15 unidades contra 28 de los sorprendentes Hawks, que le quitaron a New York la ventaja de la localía con este triunfo.

Cleveland aumenta la ventaja sobre Toronto

Donovan Mitchell y James Harden se combinaron para anotar 58 puntos en la victoria de Cleveland Cavaliers por 115-105 sobre Toronto Raptors este lunes, resultado que les permite tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que ya habían ganado con autoridad el sábado por 126-113, volvieron a mostrarse demasiado fuertes para Toronto, al ganar en la jornada de principio a fin en el Rocket Arena, en Cleveland.

Mitchell terminó con 30 puntos, incluidos cuatro triples, mientras que Harden aportó 28 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Evan Mobley también tuvo una gran noche para Cleveland, con 25 puntos, producto de 11 aciertos en 13 lanzamientos.

La victoria de los Cavs confirmó que la sociedad ofensiva entre Mitchell y el veterano Harden, de 36 años, que llegó al equipo vía traspaso en febrero, está pensando en el momento justo para Cleveland.

La anotación de Toronto estuvo liderada por Scottie Barnes, con 26 puntos, mientras que RJ Barrett sumó 22.

Minnesota detiene a Jokic y los Nuggets

Los Minnesota Timberwolves derrotaron 119-114 a los Denver Nuggets y empataron la serie (1-1), en un verdadero clásico de los playoffs de la NBA disputado en el Ball Arena en Denver, Colorado.

El partido cambió de líder en 15 ocasiones, los Nuggets alcanzaron una ventaja máxima de 19 mientras que los Timberwolves llegaron a ocho.

Anthony Edwards, figura principal de Minnesota, terminó el partido con un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes.

Tan parejo fue el partido que los dos primeros cuartos terminaron con marcador de 39-25, uno para cada equipo.