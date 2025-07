El aislamiento diplomático mundial es mejor que más judíos muertos

9 de julio, 2025

Incluso los críticos más severos e injustos de Israel tienen que reconocer dos cosas. Una es que desde los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás en comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, la situación estratégica en Oriente Media se ha alterado sustancialmente a favor del Estado judío. La otra es que, aunque Israel se ha vuelto extremadamente impopular en todo el mundo e incluso ha perdido el favor de muchos estadounidenses como resultado de la guerra contra Hamás en Gaza después del 7 de Octubre, la mayoría de los israelíes valoran su seguridad por encima de las opiniones de los espectadores de sus luchas.

Esto es difícil de entender para los progresistas e izquierdistas occidentales. Y, sin embargo, apunta a una profunda verdad sobre el dilema de la vida judía en el siglo XXI -y en cada uno de los últimos dos milenios. La elección a la que se enfrentan Israel y el pueblo judío es clara: si se niegan a dejarse masacrar y a que su Estado sea demolido, serán juzgados por un doble rasero que no se aplica a ninguna otra nación o pueblo del planeta.

Estatus de paria



El movimiento sionista y los israelíes, por razones totalmente comprensibles y a menudo correctas, siempre han restado importancia al coste de la victoria en medio de la lucha por la supervivencia en términos de opinión internacional. Por injustas que sean las acusaciones, la calificación de esta nación de menos de 10 millones de habitantes como Estado paria no es un asunto menor.

Sin embargo, la perplejidad ante el hecho de que los israelíes prefieran ser parias vivos a un pueblo recordado con cariño al que hay que conmemorar no es más que el último ejemplo de lo que la autora Dara Horn señaló memorablemente en su colección de ensayos de 2021, La gente ama a los judíos muertos.

En gran parte debido a la cobertura sesgada de la guerra posterior al 7 de Octubre por parte de los medios de comunicación internacionales, así como de los principales medios de comunicación estadounidenses, como The New York Times y CNN, muchos, si no la mayoría, de los miembros de la izquierda política de Europa y Estados Unidos han empezado a creer la propaganda pro-Hamás de que Israel es culpable de genocidio en Gaza. También están aparentemente asombrados por la indiferencia de sus ciudadanos ante el hecho de que gran parte de la gente supuestamente ilustrada y educada de Occidente piense que son muy malos. Y del mismo modo desprecian a los amigos de Israel que rebaten estas falsas acusaciones.

El Times intentó explicar este enigma con un análisis titulado "El costo de la victoria: Israel superó a sus enemigos, pero profundizó su aislamiento", del corresponsal en la Casa Blanca Michael Shear. El artículo trata de contrastar la creciente hostilidad hacia el Estado judío con un consenso bastante sólido dentro de Israel sobre la necesidad de derrotar y eliminar a Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y la amenaza nuclear de Irán.

Un futuro seguro



Pero en el duodécimo párrafo hay una afirmación que se presenta como una gran revelación de la mentalidad del pueblo israelí, descrito como mayormente inconsciente sobre su imagen en el extranjero. Después de resumir la antipatía que ha despertado el Estado judío y la forma en que se ha derrumbado el consenso bipartidista pro-Israel en Estados Unidos, el artículo presenta la siguiente conclusión, un raro caso en el que el periódico informa de algo incuestionablemente cierto sobre el conflicto de Oriente Medio: "Muchos israelíes ven con buenos ojos la perspectiva de un futuro en el que ya no estén rodeados de enemigos bien armados decididos a hacerles daño, aunque ello signifique ser vistos negativamente por el resto del mundo".

¿Qué ciudadano racional de cualquier país pensaría de otro modo?

La respuesta evidente es ninguno. Pero de alguna manera, los israelíes son retratados como un pueblo insular y sin corazón porque apoyan la eliminación de amenazas existenciales en forma de movimientos terroristas islamistas genocidas como Hamás, Hezbolá, los hutíes y sus patrocinadores iraníes.

Un auge del antisemitismo



El Times continúa argumentando que el costo de la derrota de esos enemigos en los últimos 21 meses no puede valer el precio del oprobio mundial, además de los amargos sentimientos de los árabes palestinos y sus partidarios, decepcionados porque el conflicto se haya vuelto contra ellos después de haber cometido la mayor matanza de judíos desde el Holocausto.

A diferencia de la mayoría de las poblaciones, que no tienen concepción ni sentido de su propia mortalidad como grupo, los israelíes y los judíos comprenden lo que significa enfrentarse no sólo a fanáticos que buscan su muerte, sino a la posibilidad muy real de que tengan éxito. Jonathan S. Tobin

El periódico tiene razón en que las victorias de Israel en Gaza, Líbano, Siria e Irán han tenido un costo, y con ello no se refieren a los casi 900 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que han caído en la batalla por la supervivencia de su nación. No hay duda de que el vituperio contra Israel y el sionismo, así como el abierto antisemitismo, han aumentado desde el 7 de Octubre. Esto tomó la forma de turbas pro-Hamás que tomaron las calles de ciudades de todo el mundo y en los campus universitarios norteamericanos.

En Europa, los estallidos masivos de ataques verbales antiisraelíes ya no se limitan a los foros políticos o a la prensa. Se han convertido en sucesos rutinarios en acontecimientos culturales que nada tienen que ver con el debate sobre Oriente Medio, como el festival de música de Glastonbury, en Inglaterra, donde, junto a una de las bandas que actuaban, la multitud coreó recientemente "¡Muerte a las FDI!". Un vitriolo similar quedó patente en el encierro anual de Pamplona (España), donde se desplegó una enorme pancarta que proclamaba "destruir" Israel mientras los organizadores permitían a los activistas apoderarse de la ceremonia.

Dejando a un lado estos histrionismos, el esfuerzo por sancionar diplomáticamente y aislar económicamente a Israel le perjudica, además de dificultar a sus ciudadanos viajar o hacer negocios en el extranjero. La condición de paria internacional, unida a la hostilidad de organizaciones como las Naciones Unidas, y la procedente de la izquierda europea y estadounidense, sigue siendo un problema. Aun así, quizá solo los lectores del Times lo consideren un destino tan terrible que debería incitar a los israelíes a replantearse la exitosa lucha de su nación por la supervivencia y la seguridad.

En su libro de 1989, De Beirut a Jerusalén, el columnista del Times Thomas L. Friedman escribió de forma memorable que Israel podría describirse mejor como "Yad Vashem con una fuerza aérea". No se refería al museo nacional y memorial del Holocausto de Israel como un cumplido.

Friedman consideraba que la preocupación del Estado judío por su seguridad en una región en la que sus vecinos habían estado trabajando para su aniquilación desde el momento de su fundación moderna en 1948 era la obsesión de una nación de paranoicos delirantes.

En las décadas posteriores, Friedman se ha hecho pasar por un experto en política exterior incluso cuando los acontecimientos le demostraban que estaba equivocado una y otra vez. Como la mayoría de sus lectores, considera que el hecho de que los árabes palestinos hayan rechazado las ofertas de paz y las concesiones israelíes de largo alcance, como las cedidas en los Acuerdos de Oslo de 1993, la cumbre de Camp David de 2000, la retirada de Gaza de 2005 y otras negociaciones, carece de sentido.

Y ese es el punto que el análisis del Times sobre la relación costo-beneficio de la victoria israelí a cambio de calumnias y aislamiento pasa por alto.

Tierra por terrorismo



Todas estas ofertas de paz y concesiones territoriales han sido un desastre. Israel no ha intercambiado -como proclamaban sus otrora dominantes partidos políticos de izquierda- tierra por paz. Lo que han hecho es cambiar tierra por terrorismo.

Esto no se debe únicamente a que los esfuerzos por lograr la paz no hayan tenido éxito. Más bien, es que cada concesión tangible ha sido utilizada por los palestinos y los grupos terroristas que han elegido para dirigirlos a continuar su guerra centenaria contra la presencia de judíos en su antigua patria.

El extremismo y la violencia que asolaron Israel en la década de 1990 tras permitir que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se erigiera en gobierno autónomo en Judea y Samaria (Ribera Occidental) y Gaza habrían sido imposibles sin Oslo. Lo mismo puede decirse de la Segunda Intifada, que siguió a la propuesta del Estado judío de un Estado palestino independiente en 2000 y que costó más de 1.000 vidas israelíes.

Los incesantes disparos de cohetes contra Israel desde Gaza desde que Hamás la convirtió en una fortaleza terrorista en 2007 -y luego los horrores del 7 de Octubre- no habrían ocurrido de no ser por la decisión del exprimer ministro Ariel Sharon en 2005 de retirar a todos los soldados, residentes y asentamientos israelíes como parte de un desastroso esfuerzo por avanzar en el proceso de paz.

Para los israelíes y sus partidarios, la recitación de la historia de estos esfuerzos de paz fallidos es noticia vieja. Pocos se molestan siquiera en citarla para defenderse de las falaces acusaciones de genocidio y apartheid que tantos observadores extranjeros han aceptado sin cuestionar.

Si los israelíes son indiferentes a la opinión internacional, no es sólo porque la ética sionista haya creado un espíritu que considera que los logros de los judíos son más importantes que lo que el mundo piense de ellos. Es porque, a diferencia de sus críticos, saben que han corrido riesgos por la paz y que han pagado por ellos no solo con malos recortes de prensa, sino con océanos de sangre.

Ignorancia o ideología



Es posible que mucha gente decente simplemente no conozca la historia del conflicto. Pero el verdadero problema hoy es que, bajo la influencia del adoctrinamiento en los mitos tóxicos de la izquierda de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento, a muchos otros no les importan los hechos. Creen que los israelíes y los judíos son opresores blancos que siempre están equivocados, y que los palestinos son personas de color que siempre tienen razón. No hay forma de convencerles de la verdad bajo ninguna circunstancia.

A diferencia de la mayoría de las poblaciones, que no tienen ni idea ni sentido de su propia mortalidad como grupo, los israelíes y los judíos entienden lo que significa enfrentarse no sólo a fanáticos que buscan su muerte, sino a la posibilidad muy real de que tengan éxito. Los Thomas Friedman del mundo pueden burlarse de la idea de que un Holocausto que ocurrió hace 80 años influya en las políticas de un país que se ha convertido en una superpotencia regional con una economía del Primer Mundo.

Pero el asesinato en masa, la tortura, la violación, el secuestro y la destrucción gratuita que tuvieron lugar el 7 de Octubre fueron la puesta en práctica de la ideología genocida de Hamás. El asesinato de 1.200 israelíes -la peor matanza masiva de judíos desde el Holocausto- y el secuestro de otros 250 fue sólo el tráiler de lo que los árabes palestinos pretenden para el resto de Israel. Si Irán invirtió ingentes recursos durante décadas en un esfuerzo por construir un arma nuclear que afortunadamente se ha visto frustrado por los ataques aéreos estadounidenses e israelíes del mes pasado, fue porque quiere una bomba con la que pueda infligir un nuevo Holocausto a los judíos.

Cualquier debate sobre el costo que se está haciendo pagar a Israel por sus exitosos esfuerzos para degradar y eliminar las amenazas contra su población por parte de Hamás, Hezbolá e Irán no puede ignorar la alternativa al éxito militar y las consiguientes bajas sufridas por los civiles de Gaza que son utilizados como escudos humanos.

Sin embargo, eso es exactamente lo que están haciendo los progresistas e izquierdistas occidentales.

Los israelíes seguirán debatiendo sobre la mejor manera de proteger su seguridad, así como sobre si sus dirigentes y el Ejército han logrado alcanzar sus objetivos. Cualquiera que piense que deben elegir políticas que pongan en peligro sus vidas para evitar ser falsamente acusados de genocidio no sabe nada de la historia judía ni de la realidad de Oriente Medio. Los judíos necesitan un estado y la capacidad de defenderse mucho más que la buena opinión de las multitudes que no esperaron a que se enterraran los cuerpos de las víctimas del 7 de Octubre para empezar a simpatizar con los asesinos. Recuerde: las FDI no iniciaron operaciones en Gaza hasta tres semanas después, mucho después de que las primeras concentraciones masivas vomitaran cánticos de "Palestina libre", "Del río al mar" y "Globalizar la Intifada".

Ya ha habido suficientes judíos muertos. Es hora de que la gente decente entienda que la voluntad de los vivos de defenderse es algo que no sólo hay que entender, sino que hay que apoyar.

© JNS