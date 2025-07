La Universidad de California prohíbe a sus entidades, incluido el gobierno estudiantil, boicotear países

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de julio, 2025

Las entidades de la Universidad de California (UC), incluidos los gobiernos estudiantiles pero no los grupos dirigidos por estudiantes, no pueden boicotear a un "país en particular", anunció este miércoles el Dr. Michael Drake, presidente de la institución académica y oftalmólogo.

En una carta a los rectores de la universidad, Drake declaró que, según la política de la institución, "las decisiones financieras y comerciales" deben basarse en "prácticas comerciales sólidas", según una copia de la misiva obtenida por JNS.

Este principio también se aplica a los gobiernos estudiantiles, donde la política de la universidad establece que "cualquier actividad financiera y empresarial bajo el control de los gobiernos estudiantiles se lleva a cabo de conformidad con las buenas prácticas empresariales y es coherente con las políticas y procedimientos legales", escribió Drake.

"Las acciones de las entidades universitarias para boicotear empresas por su asociación con un país concreto no se ajustarían a estas buenas prácticas empresariales", afirmó. El presidente añadió que los individuos y los grupos pueden expresarse de una manera que las entidades universitarias no pueden.

"Esta carta reafirma ambos: los derechos de los estudiantes, profesores y personal a expresar sus puntos de vista y la obligación de la universidad de garantizar que sus unidades no participen en boicots asociados con un país en particular", escribió.

Rachel Zaentz, directora senior de comunicaciones estratégicas y críticas de la oficina de Drake, dijo a JNS que la universidad "ha afirmado una vez más su oposición a los boicots a empresas asociadas con un país en particular".

"Mientras que los miembros de nuestra comunidad tienen derecho a expresar sus puntos de vista, los boicots financieros son incompatibles con el compromiso de la UC con las buenas prácticas empresariales, la libertad académica y el libre intercambio de ideas", declaró a JNS.

Según el sistema de la UC, la carta del presidente reafirma la política existente como parte de las nuevas condiciones que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Fundación Nacional de Ciencia han establecido para las subvenciones federales, incluyendo la exigencia de que las universidades certifiquen que no participan en boicots a Israel.

La Dra. Kira Stein, presidente y fundadora del Grupo de la Facultad por la Resiliencia Judía en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA), que consiste en profesores, investigadores postdoctorales y personal que apoya a la comunidad judía de la institución, dijo a JNS que la carta de Drake es "largamente esperada".

"La base de esta directiva de la UC ha estado en su lugar durante años, y nuestro Grupo de la Facultad por la Resiliencia Judía ha pedido durante mucho tiempo claridad en las reuniones de los regentes de la UC", sostuvo Stein, profesora asistente de psiquiatría clínica en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA.

"Dado que los gobiernos estudiantiles operan con el reconocimiento de la universidad y la financiación de los estudiantes, es razonable y necesario que representen a todos los estudiantes y eviten prácticas discriminatorias, incluido el boicot contra el único Estado judío, o cualquier nación", manifestó Stein. "Esta directiva traza por fin una línea clara", agregó.

Robert Trestan, vicepresidente de la División Oeste de la Liga Antidifamación, dijo a JNS que la organización sin ánimo de lucro aplaude a Drake "por implementar esta nueva política crítica". El movimiento para boicotear a Israel (BDS) "está lejos de ser una campaña por la justicia", añadió.

"Es un movimiento dañino y unilateral que busca deslegitimar la existencia misma de Israel y, con demasiada frecuencia, normaliza el antisemitismo bajo la apariencia de activismo", declaró a JNS.

"Políticas como esta son esenciales para garantizar que las plataformas financieras de una universidad no sean explotadas para marginar a ciertos miembros de la comunidad universitaria en función de su religión u origen nacional", prosiguió.

Roz Rothstein, cofundadora y directora ejecutiva de StandWithUs, dijo a JNS que su grupo de educación pro-Israel está satisfecho con la nueva orientación del Departamento de Salud y Servicios Humanos "y da la bienvenida al reconocimiento por parte del liderazgo de la UC de la naturaleza dañina de estos intentos de boicot contra Israel y las formas en que estas campañas son inconsistentes con los propósitos y valores fundamentales de las instituciones de educación superior".

"Los boicots contra Israel dividen a la comunidad universitaria", indicó. "Regularmente van acompañados de intentos deliberados de marginar y demonizar a los estudiantes judíos y pro-Israel y están impulsados por la campaña BDS, que tiene vínculos documentados con grupos terroristas", agregó.

JNS preguntó a Rothstein qué opinaba de que la UC señalara que las entidades oficiales no podían boicotear a ningún país en particular, en lugar de especificar a Israel.

"Está claro qué país ha sido el objetivo exclusivo de las recientes, injustas y mal informadas campañas de boicot en los campus de la UC", dijo a JNS. "Durante los últimos dos años académicos, activistas antisemitas y anti-Israel han presionado agresivamente para secuestrar los gobiernos estudiantiles y las dotaciones al servicio de agendas extremas alineadas con la propaganda de Hamás".

"Estos esfuerzos no sólo han tratado de aislar a Israel, sino que a menudo han marginado y demonizado a los estudiantes judíos", subrayó. "Esta declaración del liderazgo de la UC envía un mensaje claro: cualquier campaña de esta naturaleza es inconsistente con los valores y políticas del sistema de la Universidad de California", añadió.

"Vemos esto como un paso importante hacia la restauración de la igualdad y la integridad en el campus", sostuvo.

JNS también solicitó comentarios a la Universidad de California sobre por qué no especificó los boicots a Israel en su anuncio.

Aram Goldberg, vicepresidente senior de relaciones públicas y estrategia mediática de la Federación Judía del Gran Los Ángeles, dijo a JNS que "apreciamos la clara postura de la Universidad de California afirmando su compromiso con la libertad académica, el libre intercambio de ideas y las buenas prácticas empresariales".

"Estos valores son esenciales para fomentar un entorno en el que se puedan compartir y debatir abiertamente diversas perspectivas", afirmó. "En una época en la que la polarización ahoga con demasiada frecuencia el diálogo, elogiamos a la UC por defender los principios que garantizan que nuestros campus sigan siendo espacios para el aprendizaje, la investigación y el discurso respetuoso", agregó.

Tammi Rossman-Benjamin, cofundadora y directora de la Iniciativa AMCHA, dijo a JNS que la universidad merece elogios por impedir que los gobiernos estudiantiles boicoteen a Israel.

"Es decepcionante que la directiva ignore la amenaza mucho más dañina de los boicots académicos", dijo a JNS.

Mientras que los boicots financieros se centran en los vínculos económicos, un boicot académico "golpea el corazón de la misión de la universidad al bloquear la investigación, los estudios en el extranjero y el intercambio académico con Israel", dijo.

"Respaldado no solo por grupos de estudiantes sino también, lo que es más importante, por grupos de profesores y departamentos enteros, el BDS académico suprime el conocimiento, silencia las voces judías y proisraelíes y alimenta la hostilidad hacia los estudiantes judíos", declaró a JNS.

"La investigación de AMCHA ha demostrado que las campañas académicas de BDS son uno de los principales impulsores del antisemitismo en los campus", manifestó. La UC "debe prohibir cualquier uso de recursos públicos para promover o implementar el BDS académico, y la financiación federal debe depender de ello", concluyó.

Un juez dictaminó que la familia del sospechoso del atentado antisemita en Colorado puede ser deportada

El Gobierno federal puede deportar a la esposa y los cinco hijos de Mohamed Sabry Soliman, ya que el hombre de 45 años se enfrenta a 12 delitos de odio, incluidos dos por asesinato en primer grado, por supuestamente lanzar bombas incendiarias contra judíos en Boulder, Colorado, el mes pasado mientras marchaban en apoyo de los rehenes en Gaza, dictaminó un juez federal.



Ocho personas fueron hospitalizadas debido al ataque, y una murió a causa de sus heridas.



"Este es un final apropiado para un esfuerzo legal absurdo por parte de la demandante", declaró Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



"Al igual que su marido terrorista, ella y sus hijos están aquí ilegalmente y están legítimamente bajo custodia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para su deportación", declaró McLaughlin. "Este terrorista será procesado con todo el peso de la ley. Estamos investigando hasta qué punto su familia sabía de este atentado atroz, si tenían conocimiento de él o si le prestaron apoyo", agregó.

