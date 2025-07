Los apologistas de Mamdani juegan la carta de la falsa islamofobia

1 de julio, 2025

La sección de animación mediática del Partido Demócrata no tardó en demostrar hasta qué punto se había movido la Ventana de Overton entre los progresistas con respecto al antisemitismo. Los demócratas centristas y la clase dirigente progresista judía se quedaron realmente sorprendidos por la victoria de Zohran Mamdani en las primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York la semana pasada. Sin embargo, a los pocos días, quedó claro que los medios de comunicación que reflejan la opinión dominante en la izquierda política no iban a tolerar muchas críticas a sus opiniones extremistas sobre Israel y los judíos.

A los pocos días, estaba claro que cualquiera que afirmara que Mamdani debía ser rechazado de plano como posible alcalde de Nueva York por posturas que, en el mejor de los casos, eran afines al antisemitismo o, en el peor, apoyaban abiertamente el genocidio judío, y no el propio candidato, iba a ser el blanco de las críticas. A las 48 horas de la victoria de Mamdani, The New York Times ya utilizaba la palabra "islamófobo" en los titulares que describían a sus críticos.

Legitimación del antisemitismo



Es el miedo de los demócratas a ser tachados de islamófobos lo que explica que tan pocos miembros destacados del partido y cargos públicos se nieguen a condenar a Mamdani ahora que el representante del Estado de Nueva York, de 33 años, se ha convertido en el candidato de su partido. Eso no sólo está allanando el camino a la victoria de un compañero demócrata, a pesar del horror que muchos neoyorquinos sienten por él. También está logrando algo por lo que la izquierda política ha estado trabajando asiduamente, especialmente desde los ataques árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023: la legitimación del antisemitismo en la plaza pública estadounidense.

Aunque algunas de las reacciones en línea contra Mamdani fueron inapropiadas, el intento de los demócratas y sus animadores progresistas de los medios de comunicación de enmarcar la narrativa sobre la oposición a Mamdani como si se tratara principalmente de islamofobia es fundamentalmente deshonesto.

Aunque todos los prejuicios son deplorables, el problema con prácticamente todo el debate sobre la islamofobia de los últimos años es que la mayoría de esos ataques contra los musulmanes no son en realidad racistas. Jonathan S. Tobin

Calificar de "racistas" las críticas verbales y escritas contra Mamdani no es sólo una cuestión de inexactitud o mala interpretación de quienes descargan su ira e indignación ante la perspectiva de que sea alcalde de la ciudad más judía del mundo fuera del Estado de Israel. Tales argumentos son el siguiente paso lógico para legitimar las opiniones sobre Israel y los judíos, así como las de quienes luchan por destruirlo, junto con otras causas radicales.

La cuestión no es si el próximo alcalde de Nueva York es un musulmán chií (practica la fe de su madre en lugar de la de su padre hindú). En una ciudad tan diversa como Nueva York, a pocos les importa la fe de Mamdani o su origen como hijo de inmigrantes (su madre era una india musulmana guyaratí nacida en Uganda, y su padre un indio-americano de ascendencia hindú punjabi).

Lo que importa es que es socialista en cuestiones económicas y partidario de la guerra ideológica contra Occidente que libra la izquierda dura. Sus opiniones extremistas pueden estar influidas por su fe y su origen étnico. Sin embargo, son igualmente una manifestación de las ideas de moda que tachan a Occidente y a Estados Unidos de irremediablemente racistas, y a Israel y a los judíos de opresores blancos que deben ser suprimidos. En este sentido, la campaña a la alcaldía de Nueva York ha trascendido la política. Es, por el contrario, otra manifestación de la conquista de las instituciones de educación superior de élite estadounidenses por los llamados progresistas, que llevó a las turbas a atacar a los judíos en los campus universitarios desde el 7 de Octubre.

Mamdani ha sido un ardiente defensor de la causa de una Palestina libre, es decir, el esfuerzo por liberar el territorio -es decir, de la población judía- del único Estado judío del planeta. Se trata de una idea que debería ser rechazada por todas las personas decentes de todo el mundo, no solo porque priva a los judíos de derechos como el de vivir en paz y soberanía en su antigua patria, sino también porque sólo puede lograrse mediante el tipo de guerras genocidas que Hamás y su patrocinador iraní han defendido durante mucho tiempo y siguen persiguiendo. Esta despreciable causa ha ganado cada vez más apoyo en la izquierda política, en gran parte por la fuerza de los libelos de sangre sobre Israel cometiendo genocidio contra los árabes palestinos en Gaza en su guerra justa contra Hamás, respaldada por Mamdani y otros demócratas.

Suprimir las críticas



Si, como insisten el Times y otros medios progresistas, las opiniones de Mamdani deben aceptarse como posturas legítimas sobre las que debemos aceptar discrepar al debatirlas, entonces lo que estamos presenciando no es una reacción prejuiciosa al ascenso de un político musulmán no blanco. Se trata más bien de un intento de suprimir las críticas a la generalización del antisemitismo y otras creencias extremistas por parte de la izquierda política.

Esta táctica ha sido un elemento básico del movimiento antiisraelí durante años y ha logrado algunos éxitos notables, especialmente durante la presidencia de Biden. La última Administración demócrata equilibró las palabras de compromiso que dedicó al aumento del antisemitismo bajo su mandato con un intento de tratar las preocupaciones sobre los prejuicios contra los musulmanes como si fueran igual de preocupantes.

Aunque todos los prejuicios son deplorables, el problema con prácticamente todo el debate sobre la islamofobia de los últimos años es que la mayoría de esos ataques contra los musulmanes no son realmente racistas.

Por el contrario, los comentarios y posturas que se tachan de islamófobos son casi siempre intentos de denunciar el rabioso odio a los judíos y las virulentas posturas y lenguaje prejuiciosos que constituyen el discurso dominante entre los musulmanes estadounidenses, especialmente por parte de aquellos grupos, como el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR), que pretenden representarlos.

Esta defensa se basa en la falsa afirmación de que los musulmanes son objeto de ataques y discriminación generalizados en Estados Unidos. La fuente principal de esta afirmación es CAIR, un grupo que se hace pasar por una organización de derechos civiles pero que se fundó como tapadera para quienes pretendían recaudar fondos para los terroristas de Hamás en Estados Unidos de forma ilegal. CAIR tiene un historial constante de antisemitismo, pero también trata de restar importancia o racionalizar el terrorismo islamista, como los atentados del 7 de Octubre.

Además, las afirmaciones de la organización sobre la situación de los musulmanes y árabes estadounidenses simplemente no están respaldadas por pruebas empíricas. Esto se remonta a sus falsas afirmaciones, de las que se hicieron eco la mayoría de los principales medios de comunicación, sobre una mítica reacción violenta contra los musulmanes tras el 11-S, que en gran parte se inventó. Contrariamente a las afirmaciones del CAIR (de las que se hacen eco la mayoría de los medios de comunicación progresistas) de que son los musulmanes los que están asediados, las estadísticas del FBI han demostrado durante las últimas dos décadas y media que los judíos estadounidenses han sido las principales víctimas de actos de prejuicio religioso en Estados Unidos. Los ataques contra judíos superan con creces a los ataques contra musulmanes por amplios márgenes cada año, y eso es especialmente cierto desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó un aumento del antisemitismo, alimentado en gran medida por el mismo tipo de fanatismo antiisraelí del que se hace eco Mamdani.

Sin embargo, en el centro del debate sobre la islamofobia hay algo más siniestro que un grupo que exagera algo que no merece una preocupación seria. Lo más inquietante del intento de desinfectar a Mamdani es que encaja con la campaña para manipular a los judíos respecto al prejuicio y la violencia a los que han sido sometidos.

Aunque Mamdani afirma insinceramente que se opone al antisemitismo, forma parte de un movimiento que no sólo respalda el terrorismo contra los judíos israelíes, sino que también está vinculado a la violencia contra los estadounidenses.

Qué significa 'globalizar la intifada'



En los últimos meses se han producido tres incidentes distintos de terrorismo doméstico antijudío, iniciados por personas que dicen actuar en nombre de la causa Palestina libre que Mamdani ha abrazado. En Pésaj (Pascua judía), la residencia del gobernador de Pensilvania Josh Shapiro en Harrisburg fue objeto de un incendio provocado. En mayo, dos empleados de la embajada israelí en Washington fueron asesinados a tiros por otro defensor de la Palestina libre cuando salían de un museo judío. En junio, una concentración en Boulder, Colorado, para llamar la atención sobre la difícil situación de los aproximadamente 50 rehenes de Hamás en Gaza fue atacada por otro partidario de Palestina libre, que dijo que quería matar a todos los sionistas cuando les lanzó un cóctel molotov. Ese asalto causó heridas a 13 personas, ocho de las cuales fueron hospitalizadas por quemaduras; esta semana, Karen Diamond, de 82 años, murió a consecuencia de ello.

Eso es literalmente lo que significa Globalizar la intifada -el cántico que Mamdani se niega específicamente a condenar- y otros eslóganes como Del río al mar: apoyo al terrorismo contra los judíos. Mamdani respalda la guerra contra Israel. Se opone a su existencia como Estado judío y ni siquiera pudo condenar los atentados del 7 de Octubre sin tratar también a las víctimas israelíes como moralmente equivalentes a los asesinos, violadores y secuestradores palestinos y acusar falsamente al Estado judío de "apartheid". Señalar el vínculo entre su firme negativa a repudiar tales posturas y quienes matan a judíos en Israel o Estados Unidos no es prejuicioso ni injusto. Al contrario, son los que, como el Times o Axios, afirman que es erróneo vincular la postura de Mamdani con la de la yihad global los que están equivocados.

Además, el hecho de que se haya aferrado a estas posiciones mientras es defendido como víctima de los prejuicios por medios de la corriente dominante como el Times es una muestra más de cómo ese antisemitismo ya no es una barrera para el apoyo generalizado de los demócratas.

Los principales demócratas neoyorquinos y nacionales podrían haber reaccionado a los resultados con una condena generalizada no solo del antisionismo de Mamdani y de su falta de voluntad para condenar las consignas genocidas del terror islamista. Aunque algunos demócratas destacados, como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, le han pedido que modifique su forma de hablar de Israel y que condene esa frase, no han rechazado de plano la idea de que alguien con esas opiniones represente a su partido en la ciudad más grande del país.

En los últimos años, los demócratas han insistido en la necesidad de que los republicanos se desvinculen de los extremistas de su partido. Aparentemente, no pensaron que la misma sugerencia se aplicara a ellos. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), que durante mucho tiempo ha afirmado ser el "shomer" (guardián en hebreo) de Israel y de los judíos en el Congreso, y la mayoría de los demás miembros de su partido, mostraron pocos signos de adoptar esa postura.

Subirse al carro



La prueba más convincente de lo difícil que sería no se hizo esperar. Los demócratas de la corriente dominante se han mostrado incapaces de trazar una línea en la arena contra una figura que no sólo es socialista, sino cuya candidatura parece haberse convertido en un caso de prueba para legitimar las opiniones antisemitas en la izquierda. La senadora Kirsten Gillibrand (demócrata de Nueva York), que no es conservadora, fue ampliamente denunciada por sus críticas a Mamdani y se vio obligada a disculparse. Como señaló Politico, la mayoría de los demócratas están ahora más interesados en subirse a su carro que en pedirle cuentas por su radicalismo y antisionismo.

Esto se debe en parte a la actitud de no hay enemigos en la izquierda. Es una actitud que a medios como el Times, que ha contribuido a liderar el asalto contra Occidente y Estados Unidos con su falaz Proyecto 1619, unido a su cobertura sesgada de la guerra posterior al 7 de Octubre contra Hamás y su patrocinador iraní, les gustaría que adoptaran los demócratas. El hecho de que sea imitado por antisemitas de la derecha woke como el expresentador de Fox News Tucker Carlson y la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, ambos de los cuales desprecian el socialismo pero se identifican con la animadversión de Mamdani hacia Israel, no es sorprendente.

Nueva York no es el único lugar donde los que odian a Israel y tratan de silenciar o marginar a los judíos dominan el partido. En Carolina del Norte, el Partido Demócrata del estado respaldó las calumnias contra Israel y pidió que se le embargaran las armas. Gente como Schumer y otros cargos demócratas que pueden estar en desacuerdo con esa retórica pero que entienden que la base de su partido no sólo se siente cómoda con esos libelos de sangre sino que empieza a exigir que se les siga la corriente.

Pero la forma en que esto se impone es algo más que una cuestión de política de base. Tampoco se ve reforzada principalmente por el extremismo ideológico de escritores como Michelle Goldberg, Peter Beinart y M. Gessen, que son promovidos por el Times y afirman falsamente que apoyar la destrucción del único Estado judío del planeta mediante libelos de sangre y una guerra terrorista genocida no es antisemitismo. También implica esfuerzos por condenar a quienes llaman la atención sobre la alarmante legitimación del odio a los judíos tachando tales argumentos de islamófobos y, por tanto, fuera de lugar.

Lo que los últimos días han demostrado es que jugar la carta de la islamofobia es la forma en que la izquierda dura espera facilitar su conquista del Partido Demócrata. Más que eso, es un medio para encubrir el antisemitismo y silenciar a los partidarios de Israel. Las publicaciones, los políticos e incluso los grupos judíos que están tan preocupados por no estar en sintonía con la opinión progresista dominante como por el aumento del odio a los judíos que no se oponen a esta falsa narrativa son tan parte del problema como el propio candidato controvertido.

© JNS