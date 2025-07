A pesar del auge del antisemitismo, merece la pena luchar por Estados Unidos

4 de julio, 2025

La victoria de un virulento que odia a Israel en las primarias del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York esta semana pasada fue la gota que colmó el vaso para algunos.

La perspectiva de que el socialista demócrata Zohran Mamdani se convierta en el próximo alcalde de la ciudad más judía de Estados Unidos no es simplemente espantosa. Que un hombre con un historial de apoyo al movimiento antisemita BDS -y que incluso bajo la presión de una campaña electoral no se atreve a condenar los cánticos genocidas de "Globalizar la intifada" de las turbas pro-Hamás- sea ahora el favorito de las élites progresistas es suficiente para que algunos judíos se pregunten si pueden o deben abandonar la Gran Manzana.

Mientras los estadounidenses se preparan para celebrar el 249 aniversario de su independencia, no es el momento de abandonar el barco o renunciar a Estados Unidos. La promesa del excepcionalismo estadounidense de una nación construida sobre la devoción de sus ciudadanos a la idea de libertad personal e igualdad de oportunidades, sin parangón en ningún otro lugar e impoluta ante los prejuicios y odios de Europa, puede que esté siendo asediada en estos momentos, pero no está muerta.

Sin embargo, no se puede negar la crisis a la que se enfrenta la comunidad judía.

Una crisis innegable



Mamdani, de 33 años, un populista carismático que ha capitalizado el malestar económico que sienten muchos neoyorquinos, así como el apoyo a ideas izquierdistas de moda y tóxicas que alimentan el antisemitismo, no parece que vaya a perseguir a los judíos si asume el cargo en 2026. Sin embargo, su respaldo a quienes aplauden el genocidio judío, junto con su historial de radicalismo anti-judío y de extrema izquierda, comprensiblemente provoca un escalofrío en la gran mayoría de los judíos, que con razón ven su popularidad como un desarrollo ominoso que no puede ser ignorado.

Hablar de abandonar Nueva York o Estados Unidos no es la tontería habitual que se suele oír a los partidarios de ambos extremos del espectro político cuando amenazan con huir a Canadá o a cualquier otro lugar si un candidato al que se oponen gana la presidencia. Pocos de los que hacen tales declaraciones las cumplen. Tales declaraciones son hipérboles partidistas basadas en la demonización de los oponentes y, en casi todos los casos, no algo arraigado en ningún temor real sobre las consecuencias personales de haber votado al bando perdedor.

Llegando como llegó después de la oleada de antisemitismo que se ha extendido por todo el mundo desde los ataques palestinos dirigidos por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el triunfo de Mamdani está alimentando una genuina sensación de peligro que siente una parte de los judíos estadounidenses.

No hace falta mucho antisemitismo o tragedias judías para que algunos miembros de la comunidad empiecen a cantar cantos fúnebres por el fin de la vida judía estadounidense. Sin embargo, tras 21 meses de presenciar turbas en las calles de las ciudades estadounidenses y en los campus universitarios coreando a favor de la destrucción del Estado judío ("Del río al mar") y terrorismo contra los judíos de todo el mundo ("Globalizar la intifada"), la gente está nerviosa. Y más recientemente, tres ataques violentos de partidarios de Palestina Libre contra objetivos judíos estadounidenses en otros tantos meses, poniendo en práctica esa despreciable noción, han puesto de relieve la idea de que algo terrible está ocurriendo en Estados Unidos.

La discusión sobre el antisemitismo no es catastrofista. ¿Quién puede culpar a la gente por sentir que la sensación de seguridad y aceptación que daban por sentada en la comunidad de la diáspora más libre, próspera y políticamente influyente de la historia se está evaporando rápidamente? Los lugares donde los judíos se sentían más a gusto, como las instituciones académicas como Columbia y Barnard, CUNY y la Universidad de Nueva York en Manhattan, ya no son espacios seguros.

Las élites abrazan el antisemitismo



Que tantas de nuestras élites con credenciales, incluida una minoría de judíos de izquierda, se muestren indiferentes ante el sufrimiento y la victimización de los judíos el 7 de Octubre, así como ante la guerra que libran contra Israel Irán y sus aliados terroristas, sería preocupante en sí mismo. Pero el hecho de que estas mismas personas estén utilizando sus púlpitos de matón en lugares como The New York Times para manipular a los judíos tratando no sólo de demonizar a Israel y a sus defensores, sino de redefinir el antisemitismo para permitir que los que odian a los judíos o sus facilitadores como Mamdani eviten ser etiquetados como tales, es aún más alarmante.

Aunque el dilema al que se enfrentan los judíos parece abrumador, es importante situarlo en el contexto de una lucha más amplia que ha tenido lugar en la última década. En el último medio siglo surgió una nueva fe secular de izquierda arraigada en teorías tóxicas sobre la ilegitimidad de la república estadounidense y el canon de la civilización occidental. Sin embargo, solo en los últimos años esta larga marcha de progresistas ha alcanzado su objetivo de dominar la educación, la comunidad artística y la cultura popular.

Quienes odian los principios fundacionales de Estados Unidos se equivocan al afirmar el fin de la grandeza estadounidense o la necesidad de transformarla en un pálido reflejo de los conceptos marxistas o islamistas. Jonathan S. Tobin

El punto de inflexión fue el verano de 2020 de Black Lives Matter, cuando, tras el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, un pánico moral se apoderó de la nación, haciendo que muchos estadounidenses se creyeran algo más que el mito de la caza policial de afroamericanos. Los conceptos tóxicos de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento que estaban detrás de los disturbios mayoritariamente pacíficos que tuvieron lugar, también se apoderaron de muchas instituciones. Estaban en guerra con los valores tradicionales estadounidenses que priorizaban la libertad. El intento de radicalizar la sociedad era terrible para las relaciones raciales; uno de los aspectos de este sistema de creencias era la noción de que los judíos e Israel eran opresores blancos que merecían ser reprimidos y obligados a disculparse por su éxito e incluso por su existencia. Estos conceptos subversivos pretendían transformar Estados Unidos y sirvieron para legitimar el odio a los judíos entre las clases parlanchinas de una forma que no tenía precedentes en este país. El hecho de que una facción ruidosa, aunque relativamente pequeña, de la derecha woke, liderada por personas como el expresentador de Fox News Tucker Carlson, se haga eco de ellos no hace sino aumentar el pesimismo que sienten los judíos.

La historia estadounidense está repleta de fracasos e incumplimientos abiertos de los principios de los fundadores, de los cuales el más destacado fue la decisión de tolerar la esclavitud hasta que una guerra civil que costó la vida a 750.000 estadounidenses acabó con ella. Los ideales de la Declaración de Independencia se incumplieron a menudo, pero siguieron siendo el referente aspiracional del largo arco de progreso a través del cual la libertad acabó expandiéndose hasta el punto en que sus palabras han cobrado plena expresión.

Pero si seguimos encerrados en el callejón sin salida ideológico de la ideología woke, ese progreso no sólo se deshará en medio de cuotas raciales y étnicas impuestas por la equidad que acaba con la esperanza de igualdad y de una sociedad daltónica. Entonces nos encontraremos viviendo en una nación en la que los judíos se verán obligados a ver que no se trata de una nación excepcional, sino de un intento fallido más de construir un hogar en la diáspora.

Tan importante como afrontar los hechos sobre esta terrible situación es pensar de forma racional y sobria sobre ella. Por muy mal que estén las cosas, la situación a la que se enfrentan ahora los judíos estadounidenses no es la misma que la de los judíos de Alemania en 1932 o cualquier otra analogía del Holocausto o la aniquilación. No son débiles. Tienen una considerable influencia económica y política.

Los judíos no están solos



Y lo que es más importante, no están solos. La inmensa mayoría de los estadounidenses no sólo son filosemitas y rotundamente pro-Israel, incluso después del diluvio de propaganda anti-Israel y antisemita que les ha endilgado una prensa dominada por la izquierda. Muchas personas en este país reconocen el problema y están empezando a abordarlo presionando para hacer retroceder la marea woke.

Mamdani, junto con sus compañeros izquierdistas y que odian a Israel entre el Squad progresista de la Cámara de Representantes, puede haber ganado terreno, pero su poder es, por ahora, mínimo. Es posible que estén a punto de hacerse con el control de un Partido Demócrata que se está desplazando hacia la izquierda, así como contra Israel, y que -a pesar de sus declaraciones de preocupación por los judíos- están abandonando la lucha contra el antisemitismo.

Dicho esto, no tienen el control del país y es muy poco probable que lo tengan alguna vez.

La campaña del presidente Donald Trump para castigar a las universidades que han tolerado e incluso fomentado el antisemitismo desde el 7 de Octubre es una prueba de que los judíos tienen aliados poderosos, incluso si algunos en la comunidad judía están tan inmersos en el espíritu hiperpartidista de los tiempos que se niegan a reconocerlo. De hecho, en gran parte del país, fuera de los enclaves costeros de color azul intenso donde siguen viviendo la mayoría de los judíos, la reacción ante el repunte del odio y el auge de radicales como Mamdani es el tipo de repugnancia e indignación que debería tranquilizar a la comunidad judía en el sentido de que hablar de renunciar a Estados Unidos es tan erróneo como contraproducente.

Por lo menos, los ataques militares estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes, que suponían una amenaza existencial de otro Holocausto, son la prueba de que Estados Unidos no es una causa perdida.

Así que, por muy tentador o incluso racional que pueda parecer hablar de abandonar Estados Unidos, sería un terrible error. Aunque Israel y el sionismo siguen representando el futuro judío de un modo que Estados Unidos no puede, los judíos no pueden renunciar a este país y, desde luego, ni siquiera deberían pensar en hacerlo sin luchar.

Debemos hacerlo no solo por el deseo de defender nuestras vidas aquí, sino porque un Estados Unidos fuerte que no haya abandonado lo mejor de la civilización y los valores occidentales es esencial para la lucha mundial contra las fuerzas de la tiranía -tanto marxistas como islamistas- que amenazan a Israel y a los judíos de todo el mundo.

Si la vida judía es insegura en Estados Unidos, entonces será insegura en todas partes. Por eso es esencial que, en lugar de rendirnos o ceder a los discursos histéricos sobre el fin de la libertad e incluso el fin de los judíos en Estados Unidos, volvamos a comprometernos con la lucha para hacer retroceder la marea woke y derrotarla.

Esta puede ser una lucha generacional, del mismo modo que lo fueron los esfuerzos de la izquierda por imponer estas falsas creencias en Estados Unidos. Sin embargo, es una batalla necesaria no solo para salvar a los judíos estadounidenses, sino para salvar el canon de la civilización occidental sobre el que descansan nuestras libertades.

La respuesta estadounidense por excelencia



Dentro de un año, esta nación intentará celebrar el 250 aniversario de su independencia, y la batalla sobre cómo conmemorarlo ya ha comenzado. El desprecio por el patriotismo tradicional y la creencia en la verdad de que la república estadounidense, por imperfecta que sea, es una fuerza del bien en el mundo ya ha sido puesto de manifiesto por las élites de izquierda. Por desalentador que pueda resultar este discurso, es un recordatorio de que la estigmatización y el señalamiento de los judíos es parte integrante de la misma lucha que libran otros ciudadanos. La república estadounidense es y siempre ha sido excepcional. Pero sólo seguirá siéndolo mientras una amplia representación de estadounidenses -judíos y no judíos, progresistas y conservadores, demócratas y republicanos- esté dispuesta a enfrentarse a las fuerzas que intentan desvirtuar sus valores fundacionales.

La respuesta adecuada a los ataques contra los judíos no es la huida ni una llamada a esconderse. La respuesta adecuada es que los judíos alcen la voz y no cedan las calles a los antisemitas y las turbas woke. La respuesta a la violencia antijudía es que los judíos actúen de la forma más estadounidense posible: armándose (verbal, legal y literalmente) y dejando claro que no se les intimidará ni silenciará.

Los que odian los principios fundacionales de Estados Unidos se equivocan sobre el fin de la grandeza estadounidense o la necesidad de transformarla en algún pálido reflejo de los conceptos marxistas o islamistas. Por eso, en este Día de la Independencia, en lugar de descartar a Estados Unidos, deberíamos abrazarlo con mayor entusiasmo, y comprometernos a defenderlo de quienes desean derribarlo.

