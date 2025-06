Condenan a 37 meses de cárcel a un analista de la CIA que filtró planes israelíes para atacar Irán

El ex analista de la CIA Asif Rahman, que admitió en enero pasado que filtró información clasificada sobre la respuesta militar de Israel a los ataques con misiles de Irán el 1 de octubre, fue condenado este miércoles a 37 meses de prisión, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El hombre de 34 años se había enfrentado a hasta 10 años de cárcel por dos cargos: retener y transmitir ilegalmente información clasificada de seguridad nacional.

"Durante meses, este acusado traicionó al pueblo estadounidense y a los juramentos que prestó al acceder a su cargo al filtrar algunos de los secretos más confidenciales de nuestra nación", declaró John Eisenberg, fiscal general adjunto de EEUU para la Seguridad Nacional.

El anuncio del Departamento de Justicia no mencionaba a Israel por su nombre. Decía sólo que los documentos eran sobre un aliado extranjero de Estados Unidos y sus acciones planeadas contra un "adversario extranjero".

"Rahman sacó los documentos, los fotografió y los transmitió a personas que sabía que no tenían derecho a recibirlos", señala. "Para el 18 de octubre de 2024, los documentos aparecieron públicamente en múltiples plataformas de medios sociales, completos con las marcas de clasificación", agrega.

Rahman había sido empleado de la CIA desde 2016 y llevaba una autorización de seguridad de alto secreto, incluido el acceso a información confidencial compartimentada, que se refiere a materiales sobre fuentes y métodos de inteligencia, y los procesos analíticos utilizados para generarlos.

Este nativo de Cincinnati y licenciado por la Universidad de Yale y la Universidad de Chicago admitió haber accedido e impreso dos documentos de alto secreto el 17 de octubre pasado.

La filtración obligó a Israel a retrasar un ataque, según los fiscales federales, aunque el Estado judío emprendió acciones militares el 26 de octubre como parte de una serie de intercambios de ofensivas.

El Departamento de Justicia declaró que Rahman intentó borrar las pruebas de sus actividades en su puesto de trabajo, pero siguió accediendo e imprimiendo documentos altamente clasificados y sensibles, y transmitiéndolos a más personas sin autorización para verlos, hasta que fue detenido en Camboya, donde estaba destinado, el 12 de noviembre.

Tras declararse culpable en enero pasado, Rahman habría cooperado con las autoridades. Además de los tres años y un mes de prisión, fue condenado a dos años de libertad condicional y 50.000 dólares de multa.

"Para alguien que ha llevado una vida tan respetuosa con la ley durante todos estos años", dijo el juez durante la sentencia, "para que pases de eso a esto -descarado, peligroso- entiendo que algo debe estar pasando", informó The Intercept.

Los motivos de Rahman siguen sin estar claros. Sus abogados dijeron que sufría traumas por una misión en Irak y estrés por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, informó el Cincinnati Enquirer.

"Acepto plenamente la responsabilidad por mi conducta del año pasado", declaró Rahman ante el tribunal. "No había excusa para mis acciones", agregó.

CBS: Estados Unidos fue informado de que Israel esta listo para atacar a Irán



La cadena CBS News reveló este miércoles que funcionarios estadounidenses fueron informados de que el Gobierno de Israel está listo para ejecutar una operación contra Irán, situación ante la cual la Administración del presidente Donald Trump anticipa que Teherán podría tomar represalias contra varios objetivos estadounidenses en Irak. De hecho, el medio de comunicación también reveló que esta sería la razón por la cual la Casa Blanca les recomendó a varios ciudadanos estadounidenses que viven en la región abandonar dichos países lo antes posible.



De acuerdo con CBS News, un funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comentó que el Departamento de Estado había ordenado la salida inmediata de Irak del personal gubernamental no esencial por las “tensiones regionales elevadas”, mientras que el Pentágono autorizó a los familiares de los militares estadounidenses en la región a abandonar voluntariamente Oriente Medio.



Si bien la cadena no proporcionó detalles sobre cuándo los israelíes ejecutarían la operación contra Irán, o sobre en qué consistiría exactamente dicha operación, se espera que esta sea un ataque masivo sobre las instalaciones nucleares del país persa. Hace un par de semanas, la cadena CNN había informado que fuentes de la inteligencia estadounidense habrían revelado que Israel estaba preparándose para ejecutar esta ofensiva, la cual no contaría con la aprobación de Washington.