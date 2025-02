Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 21 de febrero, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dedicó un elogio fúnebre en la mañana del viernes al octogenario Oded Lifshitz y a los niños Kfir y Ariel Bibas, rehenes asesinados, y prometió traer a casa a la madre de los niños, Shiri Bibas, del cautiverio de Hamás en Gaza.

"La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños bebés. De una manera indeciblemente cínica, no devolvieron a Shiri a sus hijitos, unos angelitos, y en cambio metieron el cuerpo de una mujer de Gaza en el ataúd", dijo Netanyahu en un mensaje de video a la nación.

"Trabajaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros secuestrados -tanto vivos como muertos- y asegurarnos de que Hamás pague todo el precio por esta cruel y malvada violación del acuerdo". La sagrada memoria de Oded Lipshitz y de Ariel y Kfir Bibas quedará consagrada para siempre en el corazón de la nación. Dios vengará su sangre", continuó.

El cadáver que Israel recibió de Hamás el jueves, que la organización terrorista dijo que era el de Shiri Bibas, pertenece a una persona no identificada, según informaron el viernes por la mañana las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Instituto Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv y la Policía de Israel identificaron dos de los cuatro cadáveres devueltos como Ariel y Kfir, a quienes los terroristas "asesinaron brutalmente" en cautiverio en noviembre de 2023, indicó el Ejército israelí. En ese momento, los niños tendrían 4 años y 10 meses, respectivamente.

"Se trata de una violación de la máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo [de alto el fuego] a devolver a cuatro rehenes fallecidos", dijeron las FDI. "Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes".

El enviado especial de Estados Unidos para Asuntos de Rehenes, Adam Boehler, calificó de "horrible" y de "clara violación" del alto el fuego la entrega de un cadáver no identificado.

"No sé qué pensaron [Hamás] cuando pusieron el cuerpo de otra persona en un ataúd y dijeron que era la madre de dos niños que habían sido brutalmente asesinados, si pensaban que Israel no lo descubriría o no, pero es absolutamente asombroso", dijo Boehler en una entrevista con Anderson Cooper, de CNN.

"Si yo fuera ellos [Hamás], liberaría a todo el mundo, de lo contrario se enfrentarán a la aniquilación total", añadió.

El jueves, la Cruz Roja había entregado cuatro ataúdes a tropas de las FDI y a agentes de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) en la Franja de Gaza, después de que el organismo con sede en Ginebra recibiera los féretros de manos de Hamás, tras una ceremonia propagandística.

Israel presentó una queja ante los mediadores y la Cruz Roja tras la escenificación del grupo terrorista, alegando que incumplía los términos del acuerdo pactado entre ambos.

Antes de que los cadáveres fueran trasladados a Tel Aviv para su identificación, se celebró una breve ceremonia militar presidida por el rabino jefe de las FDI.

Israelíes ondeando banderas nacionales y banderas amarillas en solidaridad con los rehenes se alinearon en la ruta del convoy que transportaba los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación.

Actualmente quedan 70 rehenes cautivos de Hamás en Gaza, de los que se cree que 36 han muerto.

© JNS