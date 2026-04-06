Un hombre de Nueva Jersey acusado de incendio provocado, allanamiento criminal e intimidación por prejuicios

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de abril, 2026

Dalin Brown, de 24 años, de Toms River, Nueva Jersey, fue acusado el 1 de abril por irrumpir en una casa del municipio de Manchester, donde provocó un incendio y grabó mensajes antisemitas en las paredes, según el fiscal del condado de Ocean, Bradley D. Billhimer.

Brown fue acusado de incendio premeditado con agravantes, robo con allanamiento de morada, intimidación por prejuicios, daños criminales y allanamiento de morada, dijeron los fiscales .

La policía respondió a un robo en una residencia desocupada en construcción en la Avenida 12 aproximadamente a las 9:55 de la mañana del 30 de marzo. Los agentes"observaron un fuego apagado en el salón" y "tallas antisemitas en la puerta interior y en las paredes", según el Departamento de Policía del municipio de Manchester.

Una investigación condujo a la policía hasta Brown, que fue detenido y se encuentra en la cárcel del condado de Ocean sin fianza, a la espera de una audiencia de detención..