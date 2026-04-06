Mediadores paquistaníes transmiten propuestas de tregua a Washington y Teherán, según un informe

Donald Trump se reúne con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif (izquierda) y el mariscal de campo Asim Munir AFP / OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN / HANDOUT

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de abril, 2026

Estados Unidos e Irán han recibido propuestas para detener las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz, según dijo el lunes a Reuters una fuente conocedora de los planes pakistaníes.

El acuerdo, que prevé una tregua inmediata seguida de un acuerdo global, podría entrar en vigor ya el lunes, según la fuente anónima.

"Todos los elementos deben acordarse hoy", dijo la fuente a Reuters, añadiendo que los entendimientos iniciales podrían finalizarse electrónicamente a través de Pakistán, el único mediador en las conversaciones.

La fuente dijo a Reuters que el mariscal de campo Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa y del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, ha estado en contacto "toda la noche" con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Axios informó por primera vez el domingo de que los mediadores regionales, incluidos Pakistán, Egipto y Turquía, estaban impulsando un alto el fuego de 45 días como parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir a un fin permanente de los combates.

Un funcionario estadounidense dijo a Axios que la administración Trump pasó varias propuestas a Teherán en los últimos días, pero que hasta ahora, los funcionarios iraníes no las habían aceptado.

Dos fuentes paquistaníes dijeron igualmente a Reuters que la República Islámica aún no se ha comprometido a un alto el fuego.

"Irán aún no ha respondido", dijo una de las fuentes, en referencia a las propuestas respaldadas por Pakistán, China y Estados Unidos para una tregua temporal.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo a Fox News que si el régimen iraní no llega a un acuerdo antes del martes, consideraría "volarlo todo y apoderarse del petróleo."

"Vais a ver puentes y centrales eléctricas cayendo por todo su país", dijo el presidente en una conversación con el corresponsal de Exteriores de Fox, Trey Yingst. Trump añadió que los que están negociando en nombre del régimen han sido amnistiados de la eliminación para que puedan continuar las conversaciones el lunes.

Yingst habló con Trump poco después de que el presidente advirtiera a Teherán en un post de Truth Social de que "se acaba el tiempo" para llegar a un acuerdo.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo envuelto en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abrid el puto Estrecho, locos bastardos, o viviréis en el Infierno - ¡SÓLO MIRAD! Alabado sea Alá", escribió Trump.

Más tarde el domingo, Trump aparentemente nombró el tiempo específico en el que los iraníes deben abrir el Estrecho de Ormuz, ampliando su plazo anterior hasta el martes por la noche.

Su ultimátum de 10 días expiraba el lunes, pero el críptico post en Truth Social leía: "¡Martes, 8:00 P.M. Hora del Este!".

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