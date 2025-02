"No olviden a los rehenes", dicen los familiares de las víctimas de Hamás en la CPAC

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 20 de febrero, 2025

Ayuden a traer a los rehenes de vuelta a casa.

Ese fue el mensaje del jueves en la reunión anual de miles de activistas conservadores en un suburbio de Washington.

Los asistentes a la conferencia CPAC escucharon al vicepresidente de EEUU, JD Vance, decir a las familias de los rehenes: “Nuestro mensaje es que el presidente Trump los ama. No ha olvidado a sus seres queridos”.

Y también escucharon a algunas de las propias familias.

"Siempre decimos que necesitamos sus oraciones y necesitamos sus acciones", dijo Gal Gilboa-Dalal, cuyo hermano menor, Guy Gilboa-Dalal, fue secuestrado en el festival de música Nova, en el sur de Israel. "No olviden a los rehenes. No olviden que están esperando por ustedes. Todos pueden hacer algo, y todos tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para traerlos de vuelta, y juntos lo lograremos".

Gilboa-Dalal contó que fue él quien animó a su hermano a asistir al festival y acordó ir con él, pero se separaron. Su hermano menor fue secuestrado, mientras que él pasó casi 10 horas huyendo de los disparos de Hamás. No supo del destino de su hermano hasta que llamó a su padre desde una comisaría, después de ser rescatado por las fuerzas israelíes. Su padre había visto un vídeo de Hamás en el que aparecía su hijo menor.

"Todos sabían que se habían llevado a mi hermano, pero nadie me lo dijo para que pudiera concentrarme en salvar mi propia vida", dijo Gilboa-Dalal a los asistentes de CPAC. "Lo único en lo que podía pensar era que fui allá para cuidarlo, y volví sin él".

Edan Alexander, el hijo de Adi Alexander, es el único estadounidense-israelí que sigue en cautiverio. El joven, residente de Nueva Jersey, se tomó un año sabático en Israel y se enlistó en las Fuerzas de Defensa de Israel, pero fue capturado cuando Hamás tomó por asalto su puesto de vigilancia, donde estaba solo.

"Encontró la manera de rendirse", dijo Alexander. “Nos consideramos afortunados de que haya logrado rendirse”.

Más tarde, Edan apareció en un video de Hamás, lo que dio a sus familiares la esperanza de que seguía con vida.

"Esto es lo que nos impulsa a seguir adelante", dijo Alexander en CPAC. "Tenemos que seguir hasta que todos sean liberados. Entonces habremos terminado".

Moshe Lavi vivía y trabajaba en Nueva York cuando su cuñado, Omri Miran, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz. Lavi dijo que estaba listo para reincorporarse a las FDI, pero su cuñada, Lishay Miran-Lavi, le pidió que no lo hiciera.

"Mi hermana me dijo: 'Necesito que seas mi soldado en esta guerra hasta que Omri regrese a casa. Necesito que hables, porque hay muy pocas personas que puedan hablar por mí y por Omri como tú puedes hacerlo'", relató Lavi en el evento. "Desde entonces, he sido su voz. He sido la voz de Omri. He sido la voz de cada uno de los rehenes, porque ellos no pueden hablar desde las mazmorras de Hamás".

Según informes, un rehén liberado recientemente dijo que Miran estaba vivo el verano pasado.

Cuando le preguntaron qué quería que hicieran los asistentes de CPAC por los rehenes, Lavi respondió:

"Cierren los ojos e imaginen conmigo a mis sobrinas, Roni y Alma, corriendo hacia su padre, Omri", dijo.“Imagínense a mi hermana, Lishay, abrazando y besando a su esposo Omri. Imaginen a Dani, el padre de Omri, afeitándose la barba después de cientos de días y abrazando a su hijo Omri”.

“Aprovechen esa alegría de imaginarlo para movilizarse de todas las maneras posibles: oración, acción, manifestaciones, escritura”, agregó, “para poder decirles a mis sobrinas, Roni y Alma, que su padre regresa a casa mañana”.

© JNS