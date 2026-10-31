Ucrania recibirá un refuerzo importante armamentístico para su defensa aérea. El Departamento de Estado aprobó este viernes la venta de 500 misiles interceptores Patriot por $2.100 millones, una decisión que llega en uno de los momentos más tensos de la relación entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, en medio de intensas discusiones de paz entre Moscú, Washington y Kiev.

Los misiles, según el Departamento de Estado, en este caso no saldrán del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses. De acuerdo con el comunicado oficial, la compra se realiza a través de un programa de Estados Unidos que permite a países aliados financiar armamento para Kiev, y en este caso los fondos los aportan Canadá, Alemania y Noruega. Washington defendió la operación en términos estratégicos.

“Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza de estabilidad política y económica en Europa”, dijo el departamento.

Para Ucrania, los Patriot son una necesidad urgente. Rusia intensificó en los últimos meses sus ataques con misiles balísticos contra Kiev y otras grandes ciudades, y esos interceptores están entre los pocos sistemas capaces de frenarlos.

Zelenski había planteado esta realidad hace dos semanas en una entrevista con el programa “Meet the Press”, de NBC News.

“Intentamos construir un escudo de defensa aérea para proteger a nuestros civiles, pero siempre hay un gran déficit de misiles Patriot y de otros tipos de defensa aérea”, dijo.

El presidente ucraniano también había acusado al Pentágono de demorar la entrega de interceptores que otros países ya habían comprado para Ucrania, una de varias quejas que marcaron las últimas semanas. Kiev denunció además restricciones en el servicio de Starlink, del que dependen sus drones, y en el intercambio de inteligencia que le permite anticipar los ataques rusos. Washington negó haber impuesto esas limitaciones, aunque ambos servicios volvieron a funcionar con normalidad en los últimos días.

El anuncio no borra la distancia política entre los dos líderes. Trump endureció su discurso contra Zelenski y lo presentó como un obstáculo para terminar la guerra, al tiempo que estrechó lazos con Moscú. Este mes anunció un acuerdo para comprar diésel ruso y suspendió buena parte de las nuevas sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso. Zelenski, por su parte, llegó a decir que se sentía traicionado.

En paralelo, la diplomacia sigue en marcha. Tras una reunión en Oslo con Zelenski, el enviado especial Steve Witkoff viajó a Rusia para proponerle a Vladímir Putin una cumbre a tres con Trump y el líder ucraniano, quien dijo estar plenamente dispuesto a asistir a ese potencial encuentro.