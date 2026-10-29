Ecuador extradita a EEUU a dos implicados en el magnicidio del candidato presidencial Villavicencio y a un cabecilla de Los Choneros

El Gobierno de Ecuador entregó este jueves a Estados Unidos a tres ciudadanos requeridos por la Justicia: el empresario Daniel Salcedo y el expolicía Ronald Herrera, ambos relacionados con la investigación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, y Francisco Manuel Bermúdez, alias Churrón, señalado como uno de los cabecillas de la banda Los Choneros.

El presidente Daniel Noboa confirmó la extradición a través de su cuenta en X. “Daniel Salcedo, Ronald Herrera y alias Churrón fueron extraditados. Con ellos, ya son nueve los enviados a responder ante la justicia internacional”, escribió el mandatario, quien ha convertido la cooperación judicial con Washington en uno de los ejes de su política de seguridad.

El caso Villavicencio y los extraditados

Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en Quito, once días antes de la primera vuelta electoral. La Fiscalía ecuatoriana ya ha obtenido condenas para los autores materiales del crimen, entre ellos miembros de Los Lobos, con penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión. Sin embargo, el proceso por la presunta autoría intelectual sigue abierto.

Daniel Salcedo, que acumula varias sentencias en Ecuador por corrupción y delincuencia organizada, está procesado como presunto autor intelectual en el caso Magnicidio FV. Estados Unidos lo requiere ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y lavado de activos. Ronald Herrera, exagente de policía y testigo protegido de la Fiscalía en la investigación ecuatoriana, enfrenta cargos similares de narcotráfico y armas en el mismo distrito judicial. Ambos aceptaron el procedimiento de extradición simplificado.

Alias 'Churrón' y Los Choneros

El tercer extraditado, Francisco Manuel Bermúdez, alias Churrón, fue capturado el 3 de julio de 2026 en Guayaquil. Las autoridades lo identifican como uno de los lugartenientes de Los Choneros, organización criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato, y cercano a su máximo líder, José Adolfo Macías, alias Fito, ya extraditado anteriormente a Estados Unidos.

Bermúdez es requerido por el Distrito Este de Nueva York por conspiración para distribuir cocaína, distribución internacional de la droga y uso de armas de fuego para facilitar el tráfico. En 2025, EEUU ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.