Estados Unidos calificó este viernes como “narcoquinceañera” la fiesta para celebrar los 15 años de la hija de una alcaldesa en un poblado de Guatemala, familiar del jefe de un poderoso cartel del país y esposa de un narco confeso.

Ataviada con un lujoso vestido ante más de 1.000 invitados en una hacienda, la quinceañera fue trasladada en un carruaje jalado por un caballo. Además, hubo variedad de comida, artistas nacionales y el vals fue interpretado por una banda sinfónica.

“Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una ‘narcoquinceañera’ de lujo valorada en millones”, dijo en X la embajada estadounidense. "De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal. Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia. ¡Todos debemos tener TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos!".

La fiesta, cuyo monto supera los 2,5 millones de dólares según medios locales, se celebró el pasado sábado y se volvió viral debido a videos que circularon en redes sociales por “influencers” contratados por la familia.

Ovalle es alcaldesa de la ciudad de Zacapa, unos 170 km al este del país, un territorio controlado por el cartel de la familia Lorenzana, vinculada al cartel mexicano de Sinaloa.

En otro mensaje en la misma red social, la sede diplomática recordó que Sergio Cifuentes, esposo de la alcaldesa, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Recobró su libertad en 2024 y regresó al país ese mismo año.

La embajada también dijo que es cuñada de Haroldo Lorenzana, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, quien es nieto de un narco del mismo nombre fallecido en 2021 en Estados Unidos mientras cumplía una condena.

Con información de AFP