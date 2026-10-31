Una de las líderes de Die Linke, el partido de extrema izquierda de Alemania, denunció la supuesta situación de amenaza que sufre después de haber afirmado que su partido está siendo controlado por Hamás.

Elif Eralp, cabeza de Die Linke en Berlín, aseguró que teme por su vida y por la de su esposo y sus dos hijos después de que se filtrasen unas anotaciones suyas en las que aparecen los presuntos vínculos que tiene su partido con la organización terrorista y con otros grupos criminales palestinos.

El pasado lunes, la revista alemana Der Spiegel mantuvo una entrevista con Eralp para abordar asuntos clave sobre la actualidad política. Durante el encuentro, se trataron temas sensibles como las negociaciones en curso para la formación de Gobierno y las controvertidas conexiones de ciertos miembros de Die Linke con activistas propalestinos.

La revista envió la transcripción de la entrevista al equipo de Eralp. El objetivo de esta gestión era permitir que revisaran con precisión sus declaraciones oficiales antes de proceder a la publicación definitiva del artículo.

Sin embargo, la sorpresa llegó el miércoles cuando los periodistas recibieron el documento revisado. Al examinar el texto corregido, el equipo del medio descubrió que aún se conservaban anotaciones y comentarios de carácter estrictamente privado redactados por la propia Eralp.

Entre los apuntes filtrados en el documento figuraban observaciones referidas a Ibrahim Ibrahim, quien mantiene trato con varios miembros del partido Die Linke y quien había elogiado en varias ocaciones a Yahya Sinwar, figura principal de Hamás y señalado como uno de los ideólogos de los atentados del 7 de Octubre.

Eralp ha asegurado que teme por su vida y por la de sus seres queridos al haber mencionado nombres propios concretos como el de Ibrahim en sus anotaciones.