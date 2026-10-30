La presión del régimen de Vladímir Putin por controlar toda la información se saldó con su primera víctima. El periódico Nóvaya Gazeta, uno de los medios de comunicación referentes en Rusia y firme opositor del presidente, anunció su cierre, alegando la presión a la que le sometió el Kremlin en los últimos años.

El 9 de noviembre será el último día que funcionará, tras más de tres décadas informando en Rusia.

"Han matado a Nóvaya Gazeta", afirmó su redactor jefe, Serguéi Sokolov, quien recientemente fue interrogado y apresado durante horas por las autoridades rusas.

"El 9 de noviembre apagaremos las luces de nuestra casa, donde hemos vivido durante 30 años. Apagaremos los servidores y nos iremos", agregó, en declaraciones recogidas por AFP.

El cierre de la publicación, uno de los pocos medios que criticaba la ofensiva de Rusia en Ucrania, supone un nuevo hito en la campaña del Kremlin contra la disidencia.

Desde el inicio del conflicto en 2022, Rusia ha impuesto niveles de censura comparables a los de la era soviética, lo que ha obligado a la gran mayoría de los periodistas independientes a exiliarse.

Desde marzo de ese año, el diario había dejado de editarse en papel, pero se seguía publicando en línea. En septiembre, fue clasificado por Moscú como un "agente del extranjero", una etiqueta utilizada para silenciar a la oposición.

Los trabajadores precisaron que habían recibido un aviso de expulsión que los obligaba a abandonar su redacción de Moscú a partir del 9 de noviembre y que, en paralelo, habían bloqueado el sistema mediante el cual recibían donativos, lo cual los dejó "totalmente" sin financiación.

Una parte de los periodistas de Nóvaya Gazeta huyó del país en 2022 y lanzó un nuevo medio desde el extranjero, Nóvaya Gazeta Europa, que fue declarado como "organización indeseable" por Rusia, que lo prohibió.