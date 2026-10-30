La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció este jueves su primera rueda de prensa desde Caracas tras diez meses de exilio.



Durante la comparecencia realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, la dirigente expresó su respaldo explícito al plan de tres fases trazado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurando que la convocatoria a comicios presidenciales en 2027 marcará el punto de quiebre definitivo para el país.



"La transición democrática es irreversible y será organizada, pacífica y atenderá la urgencia de un país que está sufriendo enormemente", sostuvo Machado ante medios nacionales e internacionales.



La dirigente enfatizó que el esquema del Departamento de Estado contempla pasos claros como la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y la renovación del Consejo Nacional Electoral, remarcando que "la fecha de las elecciones es la fecha de la liberación".



Asimismo, Machado agradeció la acción militar del pasado 3 de enero ordenada por la administración del presidente Donald Trump que derivó en la captura de Nicolás Maduro.



"Gracias a su visión, su valentía y su acción del 3 de enero, se han abierto las puertas a la libertad", afirmó la dirigente, al tiempo que garantizó que en el futuro democrático del país "no repetición. Nunca jamás un venezolano sufrirá el terrorismo de Estado".

Retorno clandestino y críticas a la opacidad del pacto petrolero

Machado declinó dar detalles logísticos sobre su reingreso al territorio nacional para proteger a su equipo de custodia, limitándose a señalar que fue una operación autónoma realizada por su entorno tras múltiples intentos fallidos.



En cuanto a las decisiones del Ejecutivo estadounidense, la líder opositora marcó distancia con respecto al acuerdo energético bajo el cual Venezuela cederá el 20% de sus reservas petroleras a Estados Unidos. "Este acuerdo no refleja el nivel de transparencia que la sociedad venezolana exige", cuestionó.



A pesar de su escepticismo sobre el convenio comercial, la dirigente enfatizó que la relación con Washington se mantiene bajo un marco de "absoluto respeto" y descartó integrarse directamente a la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la administración interina, aunque manifestó su interés en que dicho espacio logre reestructurar los poderes públicos.



Delcy Rodríguez reacciona con anuncios económicos y la promesa de comicios

Horas antes de la intervención de Machado, la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, emitió un poco común mensaje grabado por televisión nacional en el que buscó contener el impacto político generado por el retorno de la líder opositora.



Rodríguez anunció que instruyó la valoración técnica de activos estatales no esenciales con el propósito de restituirlos a sus antiguos propietarios o licitarlos al sector privado, buscando generar certeza jurídica para las inversiones.



Paralelamente, la mandataria interina reaccionó al despliegue de Machado asegurando que la movilización en las calles "se podría haber evitado" y reiteró que su administración convocará a comicios generales.



"Habrá elecciones con el mundo como testigo", aseveró Rodríguez, abriendo la puerta a un proceso supervisado por la comunidad internacional en un contexto de creciente presión interna e internacional.