Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron este viernes una nueva alianza estratégica que incluye acuerdos sobre minerales críticos, inteligencia artificial (IA) y apoyo financiero a Ucrania, al término de una cumbre de dos días celebrada en Montreal.

La iniciativa, denominada Alianza para el Futuro, busca reducir la dependencia de proveedores externos y fortalecer la seguridad económica de ambas partes, en un contexto marcado por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, refirió la AFP.

Según informó la agencia, el primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió el acuerdo como una herramienta para reforzar la soberanía y la capacidad de ambos socios para afrontar las crisis internacionales.

Minerales críticos, IA y apoyo a Ucrania

Uno de los puntos centrales es la cooperación en minerales críticos, esenciales para fabricar baterías, vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas. Canadá cuenta con importantes reservas de estos recursos, mientras que Europa busca disminuir su dependencia de China.

En inteligencia artificial, investigadores y empresas canadienses podrán acceder a infraestructuras europeas de supercomputación para desarrollar sistemas tecnológicos propios.

Además, Canadá anunció su intención de participar en un programa europeo de préstamos de apoyo a Ucrania, destinado a financiar sus necesidades económicas y militares en medio de la guerra con Rusia.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó el acercamiento como una de las asociaciones más profundas establecidas por la UE con un país externo al bloque.

La alianza también contempla una mayor coordinación comercial y podría ampliarse posteriormente a otros socios, como Japón, Corea del Sur y Australia.

El anuncio llega en medio de las tensiones con Washington. Trump ha advertido que una integración más profunda entre Canadá y la Unión Europea podría interpretarse como un acto hostil.