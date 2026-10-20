Hugo Achá asegura en Voz News que "Raúl Castro debe enfrentar a la justicia" y explica que su arresto podría impulsar la transición en Cuba

El experto en seguridad y defensa y director de investigación y divulgación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Hugo Achá, calificó de "paso necesario" el avance de las acciones judiciales estadounidenses contra Raúl Castro y afirmó que su edad no debe servir para eludir responsabilidades por presuntos crímenes de lesa humanidad. Durante una entrevista en Voz News, Achá sostuvo que la medida representa un mensaje importante en defensa de los derechos humanos y recordó que "la edad, el paso del tiempo no son factores que puedan disminuir un crimen de lesa humanidad".

El experto también consideró que un eventual arresto del exgobernante cubano podría tener repercusiones más allá de la isla. "Es increíblemente significativo llegar a ver frente a la justicia a uno de los mayores criminales que lamentablemente nuestra América ha producido", afirmó. No obstante, advirtió que el objetivo debe ir más allá de una detención: "Creo que este antecedente resonaría muy fuertemente en otras regiones, en otros lugares". Para ilustrarlo, mencionó los crímenes cometidos en Ucrania y recordó que los responsables de atrocidades deben responder ante la justicia, independientemente del tiempo transcurrido.

Sobre las posibilidades de una transición democrática en Cuba, Achá señaló que los contactos entre el Departamento de Estado y representantes del régimen en La Habana podrían formar parte de un proceso más amplio. Aunque reconoció que todavía no está claro cómo evolucionarán esas conversaciones, afirmó que "la salida de una de las caras visibles de la línea más dura, más criminal también, de la estructura del régimen puede ser un paso importante para generar una transición". El experto expresó su esperanza de que ese proceso permita alcanzar la libertad que los cubanos dentro y fuera de la isla llevan décadas esperando.

Achá también lanzó duras críticas contra la situación política y social de Europa occidental, especialmente en Francia y España. "Una Europa rehén. Una Europa a la que la corrección política y las inclinaciones de izquierda la han llevado casi al borde de un suicidio social", afirmó. A su juicio, las autoridades deben recuperar el respeto a la ley: "Es el momento de implementar la ley. Porque solamente con la ley, con el imperio de la misma, con la defensa de los derechos, podemos ser Occidente".

En otra parte de la entrevista, Achá advirtió que Estados Unidos tampoco está a salvo de los problemas que, según él, afectan a Europa. El experto en seguridad también defendió el refuerzo fronterizo impulsado por la Administración Trump y alertó sobre el uso de la inmigración ilegal por parte de organizaciones criminales. "Puede volver a suceder tan rápidamente que creo que es un punto de reflexión para quienes debemos votar en unos pocos días en las elecciones de medio término", concluyó.

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