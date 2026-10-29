Con el 100% de los votos escrutados, el primer ministro Benjamin Netanyahu se proclamó vencedor de las elecciones parlamentarias de Israel. Su partido, Likud, logró el 20,5% de apoyo, lo que le otorga 27 escaños en la Knesset (único órgano legislativo del país).

A pesar de la victoria, Netanyahu necesitará entenderse con el resto de partidos y buscar apoyos externos para conformar una mayoría que le permita continuar al frente del Gobierno de Israel cuatro años más.

Las formaciones aliadas del Likud consiguieron un total de 26 escaños, repartidos del siguiente modo: Otzma Yehudit (siete), Judaísmo Unido de la Torá (siete), Shas (seis) y Sionismo Religioso-Zehut (seis).

Con estos resultados, Netanyahu se asegura 53 de los 61 escaños necesarios para gozar de la mayoría absoluta.

El principal partido de la oposición, Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, fue respaldado por el 16,1% del electorado, resultado que le otorga 21 escaños. Sus socios, B'Yachad, los Demócratas e Yisrael Beiteinu, obtuvieron 12, ocho y siete representantes en la Knesset, respectivamente.

Netanyahu, que será el primer candidato propuesto por el presidente de Israel, Isaac Herzog, para formar gobierno, dispondrá de 28 días para conseguirlo, con una posible prórroga de dos semanas.