El Gobierno de El Salvador confirmó el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para participar en una operación de rescate de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, tras un ataque perpetrado por pandillas armadas en las afueras de Puerto Príncipe.

Según informó la Cancillería salvadoreña, el presidente Nayib Bukele conversó este miércoles con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación y la continuidad de la misión militar de El Salvador en el país caribeño.

"El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro soldados salvadoreños, en una operación a gran escala apoyada por varios países y organizaciones internacionales", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La emboscada y la advertencia de Bukele

Los cuatro desaparecidos son técnicos de aviación militar que integraban la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), una misión internacional autorizada por Naciones Unidas para apoyar a la Policía haitiana en su lucha contra las organizaciones criminales.

El ataque ocurrió el 18 de octubre, cuando hombres armados interceptaron su vehículo blindado mientras regresaban a una base en las afueras de Puerto Príncipe. Según Reuters, los atacantes utilizaron disparos y explosivos, lo que provocó que el vehículo se incendiara.

Los militares lograron escapar, pero desde entonces se desconoce su paradero.

La semana pasada, Bukele advirtió a las pandillas haitianas que intensificaría las operaciones contra ellas si no liberaban a los salvadoreños. El mandatario llegó a amenazar con combatir a estos grupos como lo ha hecho en El Salvador, donde su estrategia de seguridad ha reducido drásticamente la violencia de las pandillas.

Haití enfrenta una grave crisis de seguridad

Los nuevos efectivos reforzarán las operaciones de búsqueda en Plaine du Cul-de-Sac, una zona cercana a Puerto Príncipe donde operan poderosas organizaciones criminales.

De acuerdo con The Washington Post, las pandillas controlan aproximadamente el 90 % de la capital haitiana, mientras la violencia ha provocado el desplazamiento de alrededor de 1,5 millones de personas.

El despliegue salvadoreño coincide además con un nuevo aplazamiento de las elecciones en Haití, cuya primera vuelta fue reprogramada para julio de 2027 debido a la persistente inseguridad.

Hasta este jueves, las autoridades salvadoreñas no habían confirmado el rescate de los cuatro militares.