Zelenski anuncia que Ucrania recupera el intercambio de inteligencia con EEUU tras días de tensión con Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que Estados Unidos volvió a compartir con Kiev la información de inteligencia que permite anticipar los ataques con misiles balísticos rusos. El anuncio llegó después de una semana en la que Ucrania había denunciado la pérdida de ese apoyo.

Zelenski dio la noticia tras reunirse en Oslo con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump.

“Hablo de la alerta temprana. Eso es muy importante para nuestra gente, para los niños, los adultos, los civiles, porque podemos saber cuándo viene un misil balístico. Así que estamos agradecidos con la parte estadounidense. Ahora funciona”, dijo el líder ucraniano.

La relación entre Washington y Kiev venía en caída libre. En las últimas semanas, Trump anunció un acuerdo para comprar diésel ruso y suspendió parte de las sanciones contra Moscú, decisiones que Zelenski criticó con dureza. Desde entonces, funcionarios ucranianos acusaron a Washington de limitar el servicio de Starlink, retrasar el envío de misiles interceptores y restringir el intercambio de inteligencia. Pero la Administración Trump negó haber impuesto esas restricciones.

Mientras tanto, Rusia mantuvo sus ataques contra Kiev y otras ciudades, en una campaña que, según analistas, busca dejarlas sin condiciones mínimas de vida antes del invierno.

La reunión en la capital noruega, organizada por el primer ministro Jonas Gahr Støre, contó también con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y con representantes del Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. Jared Kushner, yerno y enviado de Trump, participó por videoconferencia. Un funcionario estadounidense calificó los encuentros de muy productivos y adelantó que Witkoff viajará el miércoles a San Petersburgo para proponerle a Vladímir Putin una cumbre a tres con Trump y Zelenski, una idea que surgió de Kiev. El enviado también buscará la liberación de Stephen Hubbard, un maestro estadounidense detenido por tropas rusas en 2022.

Desde Washington, sin embargo, el mensaje siguió siendo escéptico. Trump sostuvo en el Despacho Oval que es Ucrania, y no Rusia, la que frena un acuerdo de paz.

“Zelenski tiene que querer resolver esta guerra y, si no lo hace, creo que va a ser algo muy malo”, dijo Trump, quien considera que Moscú sigue ganando terreno semana tras semana.

No obstante, un informe del Washington Post señala que la línea del frente se ha mantenido prácticamente estable en los últimos meses.

El anuncio completo de Zelenski también destacó una llamada temprana con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras garantías de seguridad para Ucrania mientras se negocia el final de la guerra.