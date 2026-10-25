Musk acusa a Ucrania de incumplir las condiciones de servicio de Starlink

El magnate tecnológico Elon Musk acusó el sábado a Ucrania de violar las condiciones de servicio de Starlink al utilizarlo para "ataques con drones para matar a personas", tras las tensiones entre Washington y Kiev por las interrupciones en la red fabricada por SpaceX, crucial para las operaciones del ejército ucraniano.

"El ejército ucraniano violó las condiciones de servicio de Starlink y lo utilizó para llevar a cabo ataques ofensivos con drones con el fin de matar personas,", escribió Musk en una publicación en X, aunque añadió que esa laguna jurídica se había subsanado la semana pasada. "Las condiciones de Starlink se han mantenido coherentes como un sistema civil, no como un medio para matar. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la suspensión del servicio", escribió en otra publicación.

"Si se desactivara Starlink, el frente ucraniano se derrumbaría de inmediato"

Añadió que Starlink seguía siendo "fundamental para la defensa de Ucrania, ya que es el único sistema que no puede ser interferido ni volado por los aires, al menos por ahora. Si se desactivara Starlink, la línea del frente ucraniana se derrumbaría de inmediato".

Aunque Musk ha cambiado de postura respecto a Ucrania en numerosas ocasiones desde la invasión rusa de 2022, ha insistido en que cualquier interrupción era responsabilidad del Gobierno de EE. UU., no de SpaceX.

Kiev depende del sistema civil de comunicaciones por satélite Starlink y de la versión militar Starshield en su intento de defenderse de los ataques con misiles y drones rusos.

Ministro de Defensa: "La conexión es estable"

"Los sistemas de monitorización están registrando una recuperación de la velocidad de Starlink/Starshield. Estamos registrando una velocidad de más de 400 km/h; la conexión es estable", declaró el sábado el ministro de Defensa Yevgeniy Khmara en un comunicado.

"Este resultado es sobre todo importante para nuestro frente, para nuestros soldados, para el funcionamiento de los drones, para la logística y para las comunicaciones", añadió. "En este momento, la velocidad es lo que necesitamos. La recuperación comenzó durante la noche", señaló en las redes sociales.

"Esto es muy importante; es fundamental para nuestra logística en primera línea y para proteger a Ucrania" de los drones propulsados por cohetes, subrayó.

Starlink, en el centro de una polémica entre Ucrania y Estados Unidos

La red de satélites ha sido el centro de una polémica entre Ucrania y Estados Unidos.

Zelensky había acusado a Washington de ayudar a Rusia al no advertir a Kiev de los ataques con misiles inminentes y de obstaculizar su respuesta militar al limitar la velocidad de Starlink. Khmara reconoció la "postura firme" de Zelensky sobre el tema, y consideró que estaba "dando sus frutos".