La Corte Suprema de Brasil ordena investigar a Bolsonaro por posible financiación extranjera

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), corte de máxima instancia del país, ordenó a las autoridades investigar al excandidato conservador Flávio Bolsonaro por posible financiación extranjera, algo que está prohibido por ley.

El artículo 17, apartado 1, de la Constitución Federal de Brasil prohíbe expresamente que los partidos políticos y campañas electorales reciban recursos financieros del exterior para evitar la injerencia de intereses extranjeros en los procesos electorales y proteger la soberanía nacional y la autonomía política del país.

Este martes, el juez Flávio Dino, del STF, emitió una orden dirigida contra Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para que las fuerzas del orden el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de presunta interferencia electoral como "manipulaciones" en redes sociales vinculados a la campaña del excandidato.

Esta decisión se produce horas después de que el juez Alexandre de Moraes, vicepresidente del STF y enemigo de la familia Bolsonaro, decretase que el excandidato conservador deberá entregar su pasaporte este martes para no poder salir del país mientras está siendo investigado por supuestamente liderar una trama de blanqueo de dinero.

Al respecto, Bolsonaro aseguró que esta decisión corresponde a un "intento de intimidarme". "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", agregó.

Bolsonaro, quien ya ha confirmado que liderará a la oposición, perdió las elecciones este pasado fin de semana frente al socialista Luiz Inácio Lula da Silva.