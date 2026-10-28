España: al menos 64 víctimas mortales tras el choque de dos trenes cerca de Madrid

Un grave accidente ferroviario ocurrido la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en el centro de España dejó al menos 64 muertos y más de 179 heridos, después de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo, a unos 100 kilómetros al sur de Madrid. Las cifras fueron proporcionadas por Portección Civil, de acuerdo a El Español.

Según informó Antena 3 más temprano, fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) expresaron su preocupación por la posibilidad de que aumente el número de fallecidos. Sin embargo, las autoridades todavía no han difundido un balance oficial de muertos y heridos.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:54 de la mañana, hora local, cerca del municipio de Urda, en la provincia de Toledo, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de acuerdo con información del servicio regional de emergencias recogida por la agencia EFE.

Dos vagones cayeron por un terraplén

En la colisión estuvieron involucrados un tren de alta velocidad AVE, operado por la compañía estatal Renfe, y otro de la empresa privada Iryo, que circulaban por la ruta ferroviaria entre Madrid y Sevilla.

De acuerdo con el organismo público Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria española, el accidente se produjo en el kilómetro 118 de la línea, en las inmediaciones de Urda.

Las primeras investigaciones apuntan a una colisión por alcance, es decir, un tren chocó contra otro por detrás. Según informó la Cadena SER, uno de los trenes habría impactado contra otro que se encontraba detenido en la vía, aunque las circunstancias exactas todavía deben esclarecerse.

Fuentes del servicio de emergencias 112, citadas por EFE, confirmaron que los dos vagones se salieron de las vías.

Amplio operativo de rescate y atención a los heridos

Tras recibir el aviso del accidente, las autoridades regionales movilizaron tres helicópteros sanitarios, dos unidades médicas de cuidados intensivos, bomberos y equipos de protección civil para atender a las víctimas.

El alcalde de Urda, Manuel Galán, confirmó a la televisión pública española la existencia de heridos y explicó que los servicios de emergencia solicitaron habilitar un recinto municipal para atender a las personas afectadas, según recogió AS.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó su plan territorial de emergencias para coordinar los recursos de rescate, asistencia sanitaria y seguridad movilizados en la zona.

Suspenden los trenes entre Madrid y el sur de España

La colisión provocó la suspensión de los servicios ferroviarios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, región del sur de España donde se encuentran ciudades como Sevilla, Córdoba y Málaga.

Renfe anunció que los pasajeros afectados podrán modificar o cancelar sus boletos sin costos adicionales mientras permanezca interrumpido el servicio.

Adif confirmó la interrupción del tráfico ferroviario y explicó que la incidencia afecta a una de las principales conexiones de alta velocidad del país.

Por el momento, las autoridades no han precisado cuándo se restablecerá la circulación ni han determinado las causas del accidente.